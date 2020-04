Jak přímo na iPhonu zjistit počet cyklů baterie

Laicky řečeno, počet cyklů baterie udává, kolik toho má baterie uvnitř vašeho iPhonu za sebou. V případě jablečných počítačů lze počet cyklů baterie zjistit velmi jednoduše v Informacích o systému, v případě iPhonu či iPadu už to tak jednoduché není. Až donedávna jste pro zjištění počtu cyklů baterie iPhonu či iPadu museli tato zařízení připojit k počítači, kde jste mohli počet cyklů baterie určitou aplikací – například coconutBattery – vyčíst. Počet cyklů baterie lze však nyní zjistit i přímo ve vašem zařízení, a to bez nutnosti jej připojovat k počítači. Postup je o něco složitější, avšak nejedná se o nic, co byste společně s tímto návodem nezvládli.

Co je to nabíjecí cyklus?

Možná se ptáte, anebo si nejste 100% jistí tím, co je to vlastně cyklus baterie. Jeden cyklus baterie se počítá jakožto vybití baterie od 100 % do 0 %, respektive počet, kolikrát se baterie za 100 % úplně vybila. Pokud tedy máte zařízení nabito například na 90 % vybijete jej do 70 %, tak se nezapočítává celý nabíjecí cyklus, ale jen 20 % cyklu. Aby došlo k započtení, tak budete muset zařízení dobít ještě 80 % kapacity – až poté se počet cyklů zvětší o jednu hodnotu. Je tedy jedno, jestli jeden nabíjecí cyklus vytvoříte jedním nabitím, anebo mezi ním iPhone či iPad z baterie pětkrát odpojíte.

Jak na iPhonu zjistit počet cyklů baterie

Pokud chcete zjistit počet cyklů baterie na iPhonu či iPadu přímo na vašem zařízení bez nutnosti jej připojit k počítači, tak se prvně přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže k sekci s názvem Soukromí. Zde poté sjeďte úplně dolů a klepněte na kolonku Analýza a vylepšování. Zde poté klepněte na možnost Data analýzy. Zobrazí se seznam všech analytických souborů, ve kterých musíte najít poslední vytvořený soubor (s nejbližším datem), jenž začíná na log-aggregated. Nyní je nutné, abyste soubor otevřeli a celý jej označili – podržte tedy na začátku prst, a poté jej posuňte směrem dolů, čímž se začne soubor označovat. Jakmile budete až dole, tak prst z obrazovky zvedněte a zvolte možnost Kopírovat. Poté se přesuňte do aplikace Poznámky, vytvořte zde novou poznámku a zkopírovaný obsah zde vložte (podržte prst na obrazovce a klepněte na Vložit). Poté vpravo nahoře klepněte na tlačítko sdílení (čtvereček se šipkou) a ve spodním menu klepněte na tlačítko Najít v poznámce. Do textového pole poté napište BatteryCycleCount a nechte Poznámky pracovat ve vyhledávání. Jakmile aplikace tento pojem najde, tak pod ním najdete číslo, které vás informuje o počtu cyklů vaší baterie.

Nutno podotknout, že tato funkce funguje jen tehdy, pokud máte v Nastavení -> Soukromí -> Analýza a vylepšování aktivní možnost Sdílet analýzu iPhonu a hodinek. V opačném případě počet cyklů baterie jednoduše v iPhonu nenajdete. Abyste tak mohli učinit, tak je nutné sdílení analýzy aktivovat a poté počkat, dokud se analytický soubor nevytvoří.