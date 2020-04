Apple TV+ má mít do čtyř let na 100 milionů předplatitelů

Ač se jablečná společnost ke své streamovací službě Apple TV+ vyjadřuje jen zřídkakdy, analytici si z oficiálních čísel příliš hlavu nedělají a místo toho průběžně odhadují, jak moc úspěšná platforma je. Konec konců, konkurence je tvrdá a nekompromisní, stačí se podívat na Netflix, Disney+ a Hulu, tedy službu, které se za posledních několik týdnů dočkaly rekordního růstu. Podle analytika Dana Ivese si ale mohou investoři oddechnout. Apple TV+ totiž soudě dle jeho nejnovější zprávy dosáhlo milníku 40 milionů předplatitelů.

Apple je v mnoha ohledech poměrně tajnůstkářský a s čísly se ohání jen málokdy. Bohužel tato skutečnost často vyústí k nelichotivé závěry, k nimž fanoušci a investoři z důvodu absence reálných podkladů sklouzávají. Ačkoliv by se totiž mohl zdát opak, jablečná společnost se v případě streamovací platformy Apple TV+ nemá vůbec za co stydět. Podle analytika Dana Ivese má totiž služba odhadem mezi 30 a 40 miliony předplatiteli. Rozdíl je však v tom, že drtivá většina z nich údajně využila speciálních akcí, kdy za každou koupi jablečného zařízení obdržíte také roční předplatné, a službu tak využívá de facto zdarma. I tak se ale podle Ivese může jednat o poměrně lukrativní záležitost, která však na svůj hvězdný vzestup teprve čeká. Dan poznamenal, že iPhone využívá zhruba 925 milionů lidí, tudíž by během příštích 3 až 4 let mohlo Apple TV+ pokořit milník 100 milionů uživatelů.

Díky tomu by streamovací platforma pokořila nejen Apple Music, ale i své rivaly v kinematografickém průmyslu. Apple navíc podle Ivese disponuje celou řadou exkluzivních smluv a především zajímavých seriálů, které nejsou nikde jinde k vidění. Kromě toho společnost disponuje dostatečnými finančními prostředky, aby si mohla dovolit utrácet za obsah až 6 miliard dolarů ročně. De facto si tak Apple může dovolit akvizici dokonce i takových gigantů jako je studio Lionsgate, Sony Pictures nebo MGM. Uvidíme, zda se vize Ivese naplní, nebo půjde o příliš optimistický odhad. Jisté ale je, že zdaleka ne všichni vidí věci tak růžově, a už vůbec ne investoři, kteří často úspěch Apple TV+ zpochybňují. Výsledky však ukáže až čas.