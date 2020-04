Netradiční videa, která vám pomohou zrelaxovat se v této nelehké době

Osobně jsem nikdy příliš neholdoval meditaci spojené s popíjením výtažků z bylin. Naopak, díky tomu, že meditovat neumím tak v momentě kdy se snažím nemyslet na nic, začnu myslet na vše. Když chci skutečně vypnout, vezmu své auto na okruh, kde vím, že se musím 30-60 minut soustředit na 110 % pouze na vnímání tratě a auta, jinak bych se zabil. V ten moment nemyslím na nic jiného a neuvěřitelně si vyčistím hlavu. Jistou pomocí pro relaxaci je také stavění lega, kdy hledáte kostičky a snažíte se složit model, a tak nezbývá moc času na to, abyste přemýšleli nad něčím jiným.

Okruhy jsou však nyní zavřené, lego mě baví stavět hlavně o dlouhých zimních večerech, a tak zbývá relaxovat trošku jinak. Našel jsme si pár videí na YouTube, která mi pomáhají soustředit se pouze na ně a nevnímat nic jiného. Věřím, že mohou fungovat i na vás a proto bych se o ně rád podělil zejména nyní, v době kdy většina lidí celé dny myslí pouze na negativní vlivy aktuální situace. Nejedná se o žádnou meditační hudbu nebo něco podobného, ale o videa, která vaši pozornost přesunou zcela jinam a vy tak alespoň na moment můžete vypnout a vnímat jen to co vidíte a slyšíte.

Gee Milner a jeho Dream Build

Ačkoli mám raději vůni benzínu než šlapání do kopce, přináší Gee Milner se svojí sérií videí Dream Buld něco, co mě zaujalo od první minuty. Jedná se o videa, která ukazují sestavování kol skutečnými profesionály. Nejedná se však o žádné fabrické skládání, ale o lidi, kteří skládají kola poctivě ve svých dílnách a ukazují neuvěřitelnou preciznost a nadšení pro věc. Videa mají okolo deseti minut a vynikají zejména naprosto perfektním zvukem, který zachycuje veškeré nástroje a pohyby, díky čemuž se ocitnete skutečně v dílně a sledujete, jak někdo staví kolo snů. Spojení zajímavého obrazového materiálu a zároveň perfektních zvuků, se kterými se většina z nás nesetká denně je perfektní způsob, jak odpoutat svoji mysl. Většina kol, která se staví jsou downhillové speciály nebo enduro modely, ale nechybí ani silničky.

RWB a geniální Akira Nakai

Pokud milujete auta a nevadí vám nějaký ten tuning, pak můžete relaxovat při sledování geniálního Japonce Akira Nakai, který předělává tradiční porše na modely s označením RWB. Tunerská společnost RWB, které Akira šéfuje se specializuje na bodykity, které se sice nemusí líbit každému, ale v rámci těchto videí jde zejména o to, jak takové kity vznikají. Pokud totiž máte hluboko do kapsy a objednáte si kit za zhruba 600 tisíc korun, můžete doplatit pár tisíc dolarů také za to, že Akira nasedne do letadla a auto upraví ve vaší garáži ať již jste kdekoli na světě. To, že si sebou vozí vlastní nářadí, nepije nic jiného než coca-colu a vykouří zhruba 5 krabiček cigaret za den je jen vedlejší fakt, který vás spíše pobaví.

To hlavní je, že se jedná víc než o designéra nebo tunera spíše o někoho, koho bych přirovnal k mistrům bonsají. Auto totiž předělává doslova od oka a vše dělá ručně přímo před vámi. Díky tomu, že se pro většinu lidí, kteří si Akiru najmou jedná o obrovskou událost, je na YouTube řada videí, která ukazují, jak mistr Nakai jejich vozy předělává. Zkuste napsat do YouTube RWB a uvidíte, zda vás dokáží videa přenést myšlenkami do garáže. Na mě osobně rozhodně zabírají.

Normadic Ambience

Videa na kanálu Normadic Ambience jsou pro relaxaci jako stvořená. Jedná se většinou o prochází po netradičních místech, jako jsou například ulice New Yorku během deštivého dne nebo naopak procházka po Islandu mezi ledovými kry a tak podobně. Pokud zrovna nechcete „chodit“ k dispozici je i řada statických videí, která poskytují několikahodinové záběry například z otevřeného okna uprostřed rušné ulice nebo naopak záběr na příliv. Všechna videa jsou ve 4K kvalitě, natočena na perfektní kameru a působí skutečně filmovým dojmem. Navíc za pozornost rozhodně stojí i zvuk, který je na té nejvyšší úrovni a pokud máte kvalitní sluchátka nebo reproduktory, pak si rozhodně přijdou na své i vaše uši. Pro večerní relaxaci v době, kdy nemůžete sami vyrazit na výlet nebo do ulic velkoměsta jsou tato videa jako stvořená.