Bloomberg: iPhony 12 dostanou menší výřez v displej, do konce roku dorazí i nový HomePod

Výrazná změna designu iPhonů pro letošní rok je opět potvrzena. Tentokrát se o to postaraly zdroje agentury Bloomberg, podle které se iPhony 12 dočkají výrazně menšího výřezu v displeji. Zdroje tedy potvrzují únik z minulého týdne, který zmenšení výřezu v displeji odhalil. Jen u něj nicméně Apple letos nezůstane.

Zdroje Bloombergu rovněž potvrdily, že se minimálně dva letošní iPhony dočkají po vzoru iPadů Pro 3. a 4. generace ostrých hran a rovného displeje namísto zakřiveného, který Apple používá prakticky od vydání iPhonů 6. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že se letos vrátí o dobrých 8 let v čase a představí telefony s designem “čtyřek” či “pětek”. I v tomto případě se tak tvrzení Bloombergu shoduje s informacemi z předešlých týdnů – tedy alespoň částečně. Doposud jsme totiž počítali s tím, že nového designu se dočkají všechny iPhony 12, nikoliv jen některé.

Nový HomePod na obzoru

Letošek by měl potěšit i příznivce chytrého reproduktoru HomePod, který si svou premiéru odbyl už v červnu 2017. I přes jeho nepříliš přesvědčivé prodeje totiž pracuje podle Bloombergu Apple na jeho nové generaci, která by měla být menší a především pak levnější, díky čemuž by si měla zajistit prodejní úspěch. Bohužel však v tuto chvíli není jasné, na čem přesně by u ní mohl Apple ušetřit, aby její cenu stlačil na zajímavější úroveň. Už nyní se však dá prakticky s jistotou říci, že minimálně na kvalitu podání zvuku Apple zaručeně nesáhne, jelikož právě ta je u HomePodu alfou a omegou.