Co dělat, když se iPhone neustále náhodně vypíná: 5 tipů, které by vám mohly pomoci

Bohužel, ani iPhony nejsou úplně dokonalými zařízeními. Čas od času se tak u některých zařízení může stát, že se začnou prvně sekat, a poté třeba náhodně vypínat. V některých případech se může jednat o pouhý softwarový problém, jindy zase může být na vině nějaká špatná hardwarová součástka. Níže naleznete 5 tipů, které vám pomohou tehdy, kdy se váš iPhone neustále náhodně vypíná.

Tvrdý restart

Většina uživatelů restartuje své iPhony tak, že podrží tlačítko pro vypnutí, a poté prstem přejede po posuvníku. Takto však zařízení pouze vypnete a znova zapnete. V některých případech může pomoci tzv. tvrdý restart, který se provádí lehce jinak. Pokud chcete váš iPhone 8 a novější tvrdě restartovat, tak stiskněte a pusťte rychle za sebou tlačítko pro zesílení a zeslabení hlasitosti a nakonec podržte boční tlačítko, dokud nedojde k restartu. U iPhonů 7 postup provedete tak, že podržíte boční (horní) tlačítko. U iPhonů 6s a starších poté podržte zároveň tlačítko plochy s horním (bočním) tlačítkem. Společně s ním poté podržíte tlačítko pro snížení hlasitosti. Tlačítka držte do té doby, dokud se iPhone nerestartuje.

Aktualizace aplikací

I když se to moc často nestává, tak neustálým vypínáním vašeho iPhonu může být i špatně navržená aplikace, která běží na pozadí. Pokud se tedy s vypínáním iPhonu potýkáte a už jste vyzkoušeli tvrdý restart, tak přejděte do App Storu a pomocí ikonky v pravé horní části obrazovky zjistěte, zdali nejsou k dispozici aktualizace vašich nainstalovaných aplikací. Pokud ano, tak je aktualizujte. Pokud ne, tak přejděte do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru a zkontrolujte, zdali není k dispozici alespoň aktualizace systému. Pokud je, tak ji samozřejmě proveďte.

Životnost baterie

Osobně jsem se s neustále vypínajícím iPhonem setkal už několikrát, a prakticky pokaždé byla chyba v nefunkční baterii. Prvně tedy přejděte do nativní aplikace Nastavení kde sjeďte níže a rozklikněte možnost Baterie. Jakmile tak učiníte, tak rozklikněte kolonku Kondice baterie. Pokud se v řádku Maximální kapacita ukazuje možnost Servis, tak neustále vypínání iPhonu může být právě špatnou baterií. V tomto případě byste vaše zařízení měli neprodleně odnést do servisu a nechat si vyměnit baterii.

Reset nastavení

Pokud vám ani výměna baterie nepomohla a zařízení se i po ní stále vypíná, problém se může nacházet v systému. V tomto případě můžete vyzkoušet převedení celého zařízení do továrního nastavení. Toho docílíte tak, že na vašem iPhonu přejdete do Nastavení, kde otevřete sekci Obecné. Zde poté sjeďte úplně dolů a klepněte na možnost Resetovat. Z nabízených možností poté vyberte kolonku Smazat data a nastavení. Tímto se z vašeho zařízení vymažou veškerá data a resetují nastavení – pokud tedy chcete data zachovat, tak si je prvně zálohujte. Jakmile data a nastavení smažete, už není cesty zpět.

Chyba v hardwaru

Pokud se vaše zařízení začalo vypínat poté, co jste jej například upustili do vody, anebo třeba na zem, tak je dosti velká pravděpodobnost, že se se poškodila nějaká část hardwaru. V tomto případě vám bohužel nepomůže nic jiného, než oprava. Zařízení budete muset odnést do jednoho ze servisů a nechat si jej opravit. Berte však na vědomí, že taková oprava může často přijít na více peněz, než celé nové zařízení. Proto zvažte možnost, zdali by nebylo lepší si místo oné opravy koupit úplně nový iPhone.