Jak zrušit předplatná na Apple zařízeních a kde zkontrolovat, jaká máte aktivní

Vzhledem k současné situaci, kdy i nadále po celém světě řádí koronavirus, přišlo mnoho lidí o svůj zdroj příjmů. Zoufalé situace si žádají zoufalé činy a to platí i v tomto případě – to znamená, že lidé budou muset šetřit, kde to jde. Pokud vlastníte nějaké jablečné zařízení, tak možná máte aktivní nějaká měsíční předplatná. Jejich zrušením můžete ušetřit nemalé peníze. Pojďme se v tomto článku podívat na to, jak lze předplatná na iPhonu, iPadu či Macu zrušit.

Jak spravovat či zrušit předplatné na iPhonu a iPadu

V případě, že chcete zkontrolovat či třeba zrušit předplatné na iPhonu či iPadu, tak je postup velmi jednoduchý. Stačí, abyste si otevřeli nativní aplikaci Nastavení, kde nahoře klepněte na kolonku s vaším jménem a profilovým obrázkem. Jakmile tak učiníte, tak počkejte na načtení nové obrazovky. Poté klepněte na kolonku s názvem iTunes a App Store. Zde poté stiskněte nahoře tlačítko s vaším Apple ID a zvolte možnost Zobrazit Apple ID. Na nové obrazovce, která se zobrazí, sjeďte níže a vyberte možnost Předplatná. Zde už se vám po načtení zobrazí veškerá aktivní i skončení předplatná (aktivní se zobrazí vždy nahoře). Pokud chcete nějaké předplatné zrušit, tak na něj klepněte, sjeďte úplně dolů a klepněte na tlačítko Zrušit předplatné. Zároveň si zde můžete popřípadě nastavit jiné možnosti platby (například měsíční namísto ročního, apod.).

Jak spravovat či zrušit předplatná na Macu

Pokud chcete svá předplatná spravovat na Macu, tak si prvně otevřete nativní aplikaci App Store. Jakmile tak učiníte, tak v levém dolním rohu klepněte na ikonu vašeho profilu s obrázkem. Po načtení další sekce klepněte vpravo nahoře na možnost Zobrazit informace. Poté se v novém okně autorizujte pomocí hesla k vašemu Apple ID a počkejte na načtení informací o vašem profilu. V tomto okně poté sjeďte níže a v řádku Předplatná klepněte na možnost Spravovat. Poté opět počkejte na načtení všech předplatných, ze kterých si poté vyberte to, jenž chcete zrušit, a klepněte na tlačítko Zrušit předplatné.

Pokud jste si předplatná nezřizovali přes Apple produkty, ale například skrze internetovou registraci, zpravidla platí, že jejich správu či zrušení musíte dělat na stejném místě. Postup je v takovém případě většinou poměrně jednoduchý – stačí se na daném místě přihlásit, přijít do správy svého účtu a tam si vše nastavit dle vašich požadavků – tedy třeba i zrušit.