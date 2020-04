Recenze Vocolinc Smart PowerStrip VP2: Chytrá prodlužovačka kompatibilní s Apple HomeKit

V dnešní době se obrovské popularitě těší koncept chytré domácnosti. Tento fakt se odráží na neustále pokročilejší technologii a nových produktech, které u zákazníků neustále sklízí úspěch. Jedním z těchto produktů je i Vocolinc Smart PowerStrip VP2, na který se dnes společně podíváme.

Na první pohled se Vocolinc Smart PowerStrip VP2 jeví jako obyčejná prodlužovačka, která nabízí 4 zásuvky. Jak se ale říká, zdání často klame. Jedná se totiž o perfektní, a především chytrý produkt, jenž oceníte v každé domácnosti. Tyto zásuvky jsou totiž kompatibilní s chytrou domácností Apple HomeKit a můžete je snadno ovládat z jakékoliv lokace.

Balení a produkt

Pojďme se nejprve podívat na balení samotného produktu. Jakmile se ke mně prodlužovačka dostala, na první pohled mě zaujal způsob zabalení. Jak můžete z obrázků vidět, jedná se o protáhlou krabici, která obsahuje pouze to, co vás na produktu zajímá. Uvnitř se totiž nachází samotná prodlužovačka a nic jiného. U některých konkurenčních produktů se můžete setkat i s poměrně větším balením, jenž je na první pohled nepraktické. Jak jsme už ale u produktů od společnosti Vocolinc zvyklí, krabice jsou jako ušité pro rozměry samotných výrobků, což si zaslouží alespoň maličké plus.

Co se týče zadní strany krabice, tak na té naleznete řadu důležitých informací. Dalo by se totiž říci, že se zde nachází představení jednotlivých funkcí a informace o mobilní aplikaci. Jelikož se jedná o chytré zásuvky, můžete je ovládat pomocí aplikace LinkWise, na kterou se podíváme níže. Následně se ještě úplně dole nachází nálepka se sériovým číslem a QR kódem, který slouží k propojení s vaší chytrou domácností.

Samotný produkt se poté od obyčejných prodlužovaček moc neliší. Jedná se zkrátka o bílou prodlužovačku, jenž nabízí 4 zásuvky. Za zmínku ale určitě stojí, že jsou od sebe jednotlivé zásuvky umístěny v perfektní vzdálenosti, díky čemuž se jen stěží dostanete do situace, kdy si vaše adaptéry budou navzájem překážet.

Zapojení a první používání

Na zapojení prodlužovačky Vocolinc Smart PowerStrip VP2 skutečně nic složitého není. Jednoduše vám stačí připojit koncovku do elektrické sítě a máte z časti hotovo. Produkt se ale stává zajímavým až v momentě, kdy jej propojíte s vaším telefonem. Jak jsem už výše zmínil, na krabici se nachází QR kód, který slouží pro propojení. Ten můžeme nalézt i na spodní straně samotného produktu a slouží ke stejnému účelu. Z tohoto důvodu jsem si nejprve otevřel aplikaci Domácnost, kde jsem prodlužovačka dle návodu přidal. Některým z vás mohou stačit klasické možnosti, jenž nabízí tato nativní aplikace. Pokud chcete ale z produktu vyždímat skutečně maximum, budete muset sáhnout po zmiňované aplikaci LinkWise.

Nativní aplikace Domácnost vám ale příliš možností nenabídne. Zde totiž můžete pouze ovládat jednotlivé zásuvky, které na sobě fungují zcela nezávisle. Samozřejmostí je, že si můžete vytvářet jednotlivé scény. Ty se ale budou týkat například vypnutí dvou zásuvek, což uznejme, že je vzhledem k funkcím produktu spíše k ničemu.

Aplikace LinkWise, aneb jak dostat z produktu co nejvíc

Pro nejlepší ovládání produktu Vocolinc Smart PowerStrip VP2 slouží mobilní aplikace LinkWise, kterou jsme si zmínili již výše. Tu si můžete stáhnout přímo z App Storu a v momentě tak získat absolutní kontrolu nad celou prodlužovačkou. Jakmile jsem aplikaci spustil, ihned jsem si vytvořil svůj účet a samozřejmě přidal zařízení. V tomto momentu se vám s produktem otevírají zcela nové možnosti. Pomocí této aplikace totiž můžete mimo jednotlivého ovládání zásuvek nastavovat různé scény, skupiny, časovače a pravidla. Díky tomu můžete jednoduše nastavit scénu pro vypnutí vybraných zásuvek a nastavit si například časovač pro její aktivování.

Aplikace vám skutečně dopřeje širokou škálu možností. Musím ale říci, že velice záleží na samotných uživatelích. V tomto směru je třeba aplikaci skutečně do hloubky prozkoumat a přijít na to, jak správně produkt v kombinaci s aplikací používat.

Závěr

Osobně musím říci, že jsem až donedávna nebyl zrovna velký fanoušek podobných produktů a koncept chytré prodlužovačky mi přišel poměrně zbytečný. Změna ale nastala v momentě, kdy jsem se naučil s produktem Vocolinc Smart PowerStrip VP2 zacházet a musím přiznat, že jsem nadmíru překvapen. Obrovskou váhu stavím možnosti ovládat jednotlivé zásuvky vzdáleně. Zde vás navíc ani neomezuje například to, že byste museli být připojeni ke stejné WiFi síti. I když jsem byl připojen skrze mobilní data a nacházel jsem se mimo domov, byl jsem schopen prodlužovačku například kompletně vypnout.

Tato funkce se mi náramně hodila hned v několika momentech. Častokrát se mi totiž stalo, že jsem potřeboval na delší dobu odejít z domu a ve spěchu při odchodu jsem nestihl vše vypnout. Jakmile jsem si na tohle vzpomněl, stačilo mi pouze vytáhnout iPhone a skrze aplikaci již jen provést akci, kterou jsem potřeboval. Díky existenci scén, časovačů a pravidel navíc dostáváte rozsáhlé možnosti, jež se vám mohou hodit zkrátka v každé situaci. S pomocí těchto funkcí se dá s nadsázkou říci, že můžete jakýkoliv obyčejný produkt proměnit v produkt chytrý. Na večerní svícení totiž používám obyčejnou žárovičku, která se musí vypínat ručně. S pomocí prodlužovačky od Vocolinc mi ale stačilo vybrat zásuvku, nastavit scénu, přidat pravidlo a nyní se o její vypínání nemusím vůbec starat.

Jestli vám tedy mohu doporučit nějakou chytrou zásuvku, bude to určitě Vocolinc Smart PowerStrip VP2. Jak jsem ale už zmínil výše, u tohoto produktu je velice důležité, abyste mu šli naproti a nesnažili se s ním bojovat. Jakmile se totiž naučíte s tímto zařízením správně pracovat, zjistíte, že rázem pracuje zařízení pro vás.