Aplikace, které se vám o Velikonocích mohou hodit

Podle všeho to vypadá, že letošní Velikonoce budou opravdu tak trochu jiné – mše v kostele, koledování v sousedství, návštěvy prarodičů ani hromadné popíjení v hospodě nás tentokrát nečeká. To ale neznamená, že si svátky vzkříšení a jara nemůžete užít i v jejich „karanténní“ verzi. S našimi aplikacemi si i „koronavirové“ Velikonoce užije jistě každý.

Clarity pro originální tapety

Chcete si velikonočně vyzdobit displej svého iPhonu? Aplikace Clarity vám zaručí, že vaše tapeta bude nejen velikonoční, ale zaručeně originální. Clarity je sice placenou aplikací, nabízí ale opravdu bohatou knihovnu všech možných tapet, přičemž nové sbírky neustále pravidelně přibývají. Mezi tapetami můžete vyhledávat podle témat, nebo je zkrátka ručně procházet tak dlouho, dokud nenarazíte na tu pravou. Velikonoční motivy se zajíčky, vajíčky a kuřátky pro vás nejsou to pravé, a přesto byste si chtěli na svém iPhonu nastavit jarní tapetu? Není problém – v Clarity najdete třeba zelené louky, rozkvetlé sakury, nebo třeba rozkvetlé tulipány.

Easter Sweeper: Match 3 Games pro nenáročnou velikonoční zábavu

Pokud patříte mezi ty, kteří se čokoládových figurek, barevných vajíček, kuřátek a zajíčků nemohou nabažit, určitě vás potěší hra Easter Sweeper: Match 3 Games. Podobně jako v kultovní Candy Crush Saga a podobných hrách bude v Easter Sweeper vaším úkolem dávat dohromady stejné symboly a získávat body, zlatá velikonoční vajíčka a další odměny. Spolu s tím, jak se budete posouvat dále do vyšších a vyšších úrovní hry, bude samozřejmě také stoupat náročnost hry. Výhodou ale je, že ve hře nemůžete ztratit žádné životy – hrajete zkrátka tak dlouho, jak vás to bude bavit.

Online kuchařka pro luxusní mazanec

Česká, chytrá, obsáhlá, užitečná – taková je iOS aplikace Online kuchařka. Najdete v ní nejen ty nejlepší recepty na mazanec, beránka nebo třeba nádivku, ale také recepty pro spoustu dalších příležitostí. Kromě nabídky receptů umožňuje aplikace sestavení nákupního seznamu, sdílení vybraných receptů, přidání receptů do seznamu oblíbených nebo třeba procházení jednotlivých kategorií s recepty. Aplikace je zcela bezplatná a bez reklam, a kromě tradičních receptů v ní najdete také speciality pro grilování, jídla pro diabetiky a spoustu dalšího. Pokud vám Online kuchařka z jakéhokoliv důvodu nebude vyhovovat, můžete vyzkoušet Apetit sezónní recepty.

Easter Photo Frames Collage pro opravdu velikonoční fotky

Aplikace Easter Photo Frames Collage opravdu není pro každého. Pokud si ale libujete v pestrobarevných velikonočních motivech, a chtěli byste jimi vyšperkovat své fotografie – ať už vážně, nebo s nadsázkou – určitě byste po této aplikaci měli sáhnout. Jak název napovídá, umožňuje aplikace Easter Photo Frames Collage přidání velikonočně laděných rámečků a dalších doplňků k vašim fotografiím. Užijte si samolepky, rámečky a velikonoční obrázky – jen nezapomeňte pečlivě zvážit, které ze svých přátel a blízkých se rozhodnete obšťastnit vlastnoručně vytvořenými velikonočními kolážemi.

Netflix a chill, až toho začnete mít plné zuby

Karanténa může být někdy opravdu dlouhá a otravná, a může se snadno stát, že nebudete mít náladu na společnost. V takových chvílích se hodí únik do světa filmů a seriálů. Streamovací službu Netflix vám zajisté nemusíme nijak připomínat, a i v době Velikonoc se vám může hodit – obzvlášť v momentech, kdy už nemáte náladu ani na společnost u vás doma. Pokud byste chtěli velikonočně vyladit i svůj Netflix, můžete si do seznamu přidat třeba Život Briana, The Dog who Saved Easter, Jesus Code, Hop (zatím není dostupný), nebo třeba Come Sunday – záleží na tom, co pro vás Velikonoce znamenají.