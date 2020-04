HBO končí s podporou Apple TV 2. a 3. generace

Majitelé starších modelů Apple TV, kteří využívají aplikace HBO Go a potažmo v zahraniční HBO Now, budou mít od 30. dubna letošního roku utrum. HBO totiž oficiálně oznámilo, že tyto služby dostupné přes aplikace přestane posledním dubnem podporovat a tedy de facto znemožní jejich jednoduché přehrávání na těchto zařízení. Pokud tedy nebudou uživatelé ochotni obsah sledovat skrze AirPlay přes jejich iPhone, iPad či Mac, budou se s HBO na své Apple TV muset rozloučit.

Jestli Apple vyrábí produkt, který rozhodně nevyžaduje výměnu po dvou, třech nebo klidně pěti letech, jsou to Apple TV. Ty se totiž posledních několik generací téměř nezměnily (nepočítáme-li u poslední generace podporu 4K HDR) a uživatelé, kteří si vystačí se základními funkcemi a neprahnou po velké rychlosti či podpoře nejnovějších aplikací si s nimi zkrátka a dobře bez problému vystačí. Ostatně, od představení Apple TV 2. generace už uplynulo zhruba 9 let, od představení 3. generace nás pak dělí zhruba 7 let. Nicméně i přes svůj věk se mezi jablíčkáři těší velmi slušné oblibě, což dokazují mimo jiné nejrůznější bazary, na kterých se po těchto modelech zpravidla prodávaných za velmi přívětivé ceny vždy jen zapráší. I proto tak ukončení podpory ze strany HBO zamrzí, byť již nějakou dobu viselo ve vzduchu. Updaty pro své aplikace na tyto staré Apple TV totiž již HBO nevydává relativně dlouho. Oficiálním důvodem k ukončení podpory je pak snaha poskytnout co nejlepší zážitek ze streamování, který vyžaduje úpravu plně podporovaných zařízení (velmi pravděpodobně z hlediska výkonu a podporovaných funkcí).

Jak již bylo zmíněno výše, majitelé Apple TV 2. a 3. generace o obsah z HBO zcela nepřijdou, jelikož jej bude i nadále možné streamovat přes AirPlay z iPhonu, iPadu či Macu. Toto řešení však není ani zdaleka tak pohodlné jako přehrávání obsahu přímo přes aplikaci, jelikož vyžaduje v případě iOS/iPadOS zařízeni minimálně neustále spuštěnou aplikaci, ze které stream probíhá. S trochou nadsázky se tak dá říci, že tato možnost vyřadí zdrojové zařízení z plného provozu. Naštěstí novější Apple TV, které HBO plně podporuje, se dají nyní sehnat za velmi příznivé ceny a pokud jste tedy zvyklí konzumovat obsah jen přes tvOS aplikace, váš rodinný rozpočet nezruinují.