Apple nahrál omylem do náhradních AirPods neveřejný firmware, tím je de facto znefunkčnil

Apple si na svůj účet připisuje další poměrně bizarní přešlap. Ten se tentokrát týká sluchátek AirPods, přesněji pak kusů určených pro reklamační účely. Nová sluchátka, která Apple uživatelům například reklamujícím jejich porouchané modely, totiž obsahovala firmware, který ještě nebyl oficiálně vydán a tudíž nebyl schopen spolupracovat s druhým AirPodem či nabíjecí krabičkou, která uživatelům mohla při poruše jednoho sluchátka zůstat.

Firmware, který Applem vyměňovaná sluchátka obsahovaly, nese označení 2D3, zatímco nynější verze má označení 1A673. Jak dlouho se sluchátka s tímto softwarem dostávala k zákazníkům není bohužel zcela jasné, první stížnosti se nicméně začaly objevovat kolem 25. března. Nedá se však samozřejmě vyloučit, že se čas od času sluchátko se špatným firmwarem dostala k uživatelům i dříve. Zajímavé přitom je, že si Apple tohoto přešlapu dle všeho poměrně dlouho nevšiml, jelikož jej na něj museli upozornit až samotní zákazníci skrze telefonickou podporu, od které se dožadovali pomoci se spárováním starého AirPodu s novým. Podpora jim však v tomto případě samozřejmě nebylo schopná jakkoliv pomoci, jelikož platí, že pro 100% funkčnost sluchátek je zapotřebí, aby v obou běžel stejný firmware. Jedinou možností opravy by tak byl downgrade sluchátka s firmwarem 2D3 či update sluchátka s 1A673. Downgrade je však uživatelsky neproveditelný a update na nový firmware je závislý na tom, kdy jej Apple vydá. Další zajímavou věcí je i to, že se problém netýká jen jednoho typu sluchátek. Dosud nevydaný firmware totiž Apple nahrál jak do náhradních sluchátek 1. generace, tak i generace druhé.

V tuto chvíli by již měl mít Apple problém svým způsobem podchycen a sluchátka určená jako náhradní uživatelům distribuovat s firmwarem, který je veřejně dostupný. Co se pak týče nešťastníků, kteří od něj obdrželi sluchátko s firmwarem doposud nevydaným, těm podpora slíbila, že update Apple uvolní co možná nejdříve – zřejmě již v průběhu následujícího dne. Zda jim bude do té doby ochoten sluchátka vyměnit za jiná s aktuálním firmwarem však bohužel na diskuzních fórech už nezaznělo. Tak či tak se jedná o poměrně zajímavý přešlap, který se stává opravdu ojediněle.