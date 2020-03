Apple Watch a AirPods byly na konci loňského roku naprostým prodejním hitem

Apple je suverénním králem segmentu nositelné elektroniky a podle nejnovějšího průzkumu trhu to nevypadá, že by se tento trend měl jakkoliv měnit. Meziročně si technologický gigant opět přilepšil a zažil výrazný růst, který společnosti může konkurence jen tiše závidět. Apple si také podle analytické společnosti IDC zvýšil podíl na trhu, a to rovnou o solidních 6%.

Ač Apple zažívá v posledních týdnech a měsících jednu nesnázi za druhou, ať už se jedná o koronavirus nebo neustálé předvolávání na kobereček kongresu Spojených států, jednu věc mu zkrátka upřít nelze – v odvětví nositelných zařízení technologický gigant boduje. Jen za poslední čtvrtletí roku 2019 dodala společnost podle analytiků z IDC 43.4 milionů kusů zařízení, kam spadají jak jablečné hodinky Apple Watch, tak sluchátka AirPods, vylepšený model AirPods Pro a řada Beats. Podle těchto údajů si tak společnost vydobyla 36.5% podíl na trhu, což není vzhledem k rostoucí a dravé konkurenci vůbec malé procento. Jedinou vadou na kráse je tak mírný propad v dodávkách Apple Watch, avšak v tomto ohledu lze argumentovat tím, že technologický gigant nestíhá pokrývat poptávku a nedisponuje dostatečným počtem vyrobených kusů. Špatně na tom však není ani konkurence, například čínské Xiaomi skončilo s 12.8 miliony dodanými kusy a 10.8% podílem druhé. Jihokorejskému Samsungu naopak do karet nahrály chytré náramky Galaxy Active a Active 2, které společnosti zajistily 10.5 milionů prodaných kusů a 8.8% tržní podíl.

Podle analytiků z IDC tak nositelná zařízení zažívají nebývalý boom a strmý růst. Není se však čemu divit, celosvětové prodeje smartphonů klesají a většina uživatelů se poohlíží právě po těchto alternativách, které již v dnešní době neslouží pouze jako příslušenství, ale efektivně doplňují a nahrazují řadu funkcí chytrých telefonů. Dohromady tak celý segment rostl o 82.3% a jen za poslední kvartál roku 2019 se prodalo 118.9 milionů kusů. Největší procento v tomto objemu zastávala sluchátka, která tvořila rovnou 55%, zatímco chytré hodinky se zasloužily o 15.3%. Růst zažily také chytré a fitness náramky, jenž v tomto ohledu zastaly 17.7%. I tak má ale jablečná společnost před konkurencí náskok, za celý loňský krok prodala přes 106 milionů kusů, což představuje 121.7% růst. Spekulace panují také okolo potenciálně chystaného modelu AirPods Pro Lite, který má být cenově dostupný a cílit na širokou masu uživatelů. Podle důvěryhodného analytika Ming-Chi Kua navíc Apple připravuje prémiová náhlavní sluchátka, jež mají cílit na majetnější klientelu. Alespoň tedy soudě dle náznaků, které se objevily v iOS 14. Uvidíme, zda se prognózy vyplní, avšak jisté je, že se po dlouhé době jedná alespoň o nějakou pozitivní zprávu.