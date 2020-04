Test rychlosti: Jak si vede iPhone s novým iOS 13.4.1 oproti iOS 13.4

Apple včera vydal další minoritní aktualizaci systému iOS 13, která ovšem, jak se čekalo, mnoho novinek nepřinesla. Běžného uživatele zajímá, jak aktualizace ovlivní rychlost systému a výdrž baterie. Na rychlost systému se podíváme dnes, a to jako obvykle u iPhonu SE, 6s, 7, 8 a XR. Mnohé z vás spíše zajímá test baterie, neboť iOS 13.4 ji příliš nesvědčí. Test baterie autor videa natočí přibližně za 5 dní, což on sám potvrdil v komentářích u videa. Momentálně se vyčkává, až si systém „sedne“. Nyní už ale pojďme na test rychlosti.

Začneme jako vždy u iPhonu SE, který se spustí rychleji na nejnovější verzi systému. My se jako obvykle zaměříme na otevírání aplikací třetích stran, neboť jejich spouštění je nejprůkaznější. U iPhonu SE se žádný posun kupředu nekoná, spíše naopak. Dříve oproti předchozí verzí se spustil pouze Subway Surfer. Ostatní aplikace pracovaly lépe na iOS 13.4, nebo se otevřely v jeden moment. Domovskou obrazovku iOS 13 vidíme dříve na iOS 13.4, a to přibližně o vteřinu. Zde je to jiná písnička a svižněji vidíme pracovat Twitter, Reddit for Apollon i Snapchat.

Operační systém naběhne u iPhonu 7 dříve opět na iOS 13.4, rozdíl je ale menší. Zde je výsledek vyrovnaný a desetiny vteřin k dobru nalezneme u aplikací na obou systémech. v podstatě nic se tedy nemění. I u iPhonu 8 můžeme vidět domovskou obrazovku dříve na iOS 13.4, ovšem i v tomto případě je rozdíl velmi malý. Zde se aktualizace vyvedla, neboť většina aplikací je na tom lépe na nejaktuálnější verzi iOS. Namátkou můžeme zmínit třeba Twitter, Reddit for Apollon nebo Snapchat. Co se iPhonu XR týče, vzhledem k ostatním zařízením asi nemusím říkat, na kterém operačním systému se iPhone spustil první. IOS 13 ve verzi 4.1 se zkrátka otevírá pomaleji. Aplikace ale pracují lépe, tedy až na Apollon for Reddit, na nejaktuálnějším systému. Obrázek o testu si ale můžete udělat sami a zhlédnout celou část pojednávající o vašem konkrétním zařízení. Nemůžeme asi říct, že by iOS 13.4.1 rychlosti škodil. Rozdíly jsou vždy minimální a důležitější je rozhodně výdrž baterie. Jakmile to bude možné, budeme vás o tomto testu informovat.