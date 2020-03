Čím dál více jablíčkářů si stěžuje na mizernou výdrž iPhonů s iOS 13.4

Na začátku minulého týdne vydal Apple nové verze svých operačních systémů v čele s iOS 13.4. Ten přinesl na iPhony – a potažmo ve své upravené verzi na iPady – celou řadu poměrně zajímavých a především pak užitečných novinek, které používání jablečných produktů zpříjemní. Kromě kladných věcí však bohužel podle všeho přinesl i věci záporné v podobě různých problémů. Jednou z nich je podle čím dál většího počtu uživatelů i zhoršená výdrž baterie.

Podle prvních testů baterie iPhonů s iOS 13.4 se zdálo, že si tento systém kritiku za špatnou baterii nezaslouží. S odstupem času se však zdá, že je tomu přesně naopak, jelikož mnohá diskuzní fóra plní příspěvky od smutných jablíčkářů, jejichž iPhony nedosahují na iOS 13.4 stejných hodnot jako dřív na iOS 13.4. Tuto skutečnost ostatně potvrzuje i průzkum na webu iPhoneHacks, ve kterém se na 61 % uživatelů vyslovilo s tím, že zhoršenou výdrž skutečně pociťují a jen necelých 15 % je přesvědčeno o tom, že se výdrže dvou posledních verzí iOS 13 shodují. Zajímavé přitom je, že se problémy s výdrží týkají dle všeho prakticky všech podporovaných modelů, jelikož na diskuzních fórech se ozývají jak majitelé starších iPhonů, tak i těch nejnovějších.

Anketa Je výdrž baterie vašeho iPhonu po instalaci iOS 13.4 horší? Ano Ne

Je otázkou, co přesně by mohlo v iOS 13.4 zhoršenou výdrž baterie způsobovat, jelikož novinky, které by za tím alespoň dle jejich funkčnosti mohly být, neobsahuje. To však bohužel znamená mimo jiné i to, že spolehlivý recept na prodloužení výdrže například ve formě deaktivace určité funkce či něčeho podobného tentokrát neexistuje. Pokud tedy trpíte zhoršenou výdrží telefonu, v současnosti vám nezbývá nic jiného než čekat na další update a věřit, že všechny neduhy nynější verze v ní Apple odstraní.