iPady pomáhají učit zdravotníky, jak správně zapojit plicní ventilátor

Pandemie koronaviru donutila celou řadu zaměstnanců pracovat z domova a využívat pokud možno co nejvíce technologie, které umožňují komunikace na dálku a efektivní vykonávání povinností. Pracovníci v prvních liniích si ale bohužel takovýto luxus dopřát nemohou a jedinou útěchou jim může být aplikace pro iPad a Mac, která zdravotníky učí jak správně aplikovat ventilátor. Díky tomu lze provést intenzivní školení ještě před tím, než je dotyčný podobné situaci vystaven a plně doktory připravit.

Technologie se v poslední době ukázaly jako nezbytnou součástí boje proti koronaviru, zejména tedy ve zdravotnický, kde je aktuálně situace poměrně tristní a hektická. Naštěstí se však našel způsob, jak alespoň mírně zdravotníkům ulevit a připravit je na možné scénáře. A to pomocí simulátoru pro iPad a Mac, který doktory učí jak správně aplikovat ventilátor pacientovi. Původně byla sice aplikace vytvořena pouze pro studijní účely, ale její oblíbenost v důsledku nutnosti proškolit personál raketově roste. Při manipulaci s aplikací navíc dochází k takřka dokonalá simulaci reálného ventilátoru, kde si pracovník může libovolně upravovat hodnoty a nastavení tak, aby byl výsledek co nejoptimálnější. Konec konců, více než dvě třetiny hospitalizovaných pacientů pomoc přístroje potřebuje, avšak jeho zavedení je poměrně náročné a je nutné postupovat precizně a opatrně. Simulátor navíc staví na vynikajícím ventilátoru Hamilton-C6, kterého jsou aktuálně v oběhu zhruba 80 tisíc kusů.

„Trénovat aplikaci na reálném pacientovi je nemyslitelné, proto jsme vytvořili simulátor, který zdravotníkům umožní praktikovat aplikaci bezpečně. Navíc nabízíme realistické uživatelské rozhraní, které najdete na reálném ventilátoru i okamžitou odpověď pomyslného pacienta. Zatím jsme obdrželi poměrně kladnou zpětnou vazbu a není divu. Když totiž ovládnete tento simulátor, práce v terénu pro vás poté nepředstavuje žádný výrazný problém a především se nemusíte bát, že nedopatřením něco pokazíte. Mezi realitou a virtuálním světem je vždy pochopitelně rozdíl, ale i tak naše aplikace pomáhá. Sám ji na iPadu využívám, je to jako kdybych trénoval na reálném ventilátoru. Spousta nemocnic navíc rekrutuje doktory z ostatních oddělení a učí je s přístrojem zacházet, aby mohli v případě nouze pomoci,“ vyjádřil se Alexander Starcevic, ředitel marketingu společnosti Hamilton Medical AG. Ostatně, ventilace pacienta spočívá v násilném přívodu kyslíku do plic pomocí obličejové masky a speciální vzduchového balónu. Problém je však v tom, že zpětná vazba v podobě hladiny kyslíku v krvi je takřka neexistující a musí být prováděny zdlouhavé manuální testy. Ventilátory od Hamiltonu tuto nutnost potírají a místo toho nabízí přívětivé uživatelské rozhraní s přesnými daty v reálném čase.

„Pacient v ohrožení života potřebuje neustálý přísun kyslíku, jelikož jsou plíce zahlceny vodou a dalšími roztoky, které ztěžují dýchání. Díky ventilátorům můžeme měřit hladinu kyslíku v krvi a především odhadnout, zda daného pacienta přesunout do oddělení s akutní péčí, nebo ho stačí stabilizovat. Stejně tak důležití jsou ale zodpovědní operátoři těchto přístrojů, kteří ví co mají dělat. Je to nepostradatelná síla, bez níž se neobejdeme,“ vyjádřil se doktor Gram Nimmo, konzultant na Edinburské univerzitě. Tak či onak, společnost Hamilton není jediná, která disponuje podobně přesným simulátor. Zbytek firem však cílí na určité produktové řady a modely, které zdaleka nejsou tak rozšířené. Aplikace TruVent naopak nabízí více obecný přístup, který lze aplikovat na většinu ventilátorů a efektivně ovládnout jejich rozhraní i možnosti. Kromě toho společnost Hamilton nemá možnost kvůli uzavření hranic a dalším opatřením vysílat do terénu své proškolené trenéry, tudíž aplikace může z velké části jejich práci nahradit. Není tedy divu, že se simulátor dočkal zatím samé pozitivní odezvy.

„Jedná se o nanejvýš stresovou situaci a jediným naším úkolem aktuálně je vyhovět všem požadavkům a pokrýt poptávku. Ač vyrábíme ventilátory masově a chrlíme tisíce kusů, musíme si být jistí, že jsou plně funkční a připravené pomáhat. To je naší prioritou, které se zuby nehty držíme. Zároveň se snažíme zvýšit objem výroby a alespoň zdvojnásobit momentální počet dodaných kusů. Jak je vidět po celém světě, jedná se o obrovskou poptávku, kterou je třeba uspokojit, což je poměrně velká výzva. Co se simulátoru týče, zatím se jednalo spíše o prototyp. Ale má tak neuvěřitelný a nevyčíslitelný potenciál, že na něm rozhodně budeme dál pracovat a až tahle krize skončí, stane se hlavní oblastí našeho zájmu“, dodal Alexander Starcevic.