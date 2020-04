Pandemie koronaviru přikovala lidi k displejům smartphonů. Tráví u nich nyní daleko více času

Pandemie koronaviru si vybírá svou daň napříč takřka všemi odvětvími, především tedy z důvodu, že byla celá řada zemí nucena přijmout drastická opatření a na dlouhé týdny zavést karanténu, jež výrazně snížila venkovní pobyt a uzavřela miliony lidí v jejich domovech. Jediným ušetřeným sektorem je tak virtuální svět, který roste závratným tempem a řada technologických gigantů se chlubí rovnou trojciferným či čtyřciferným nárůstem o stovky a tisíce procent. Podobně jsou na tom i aplikace, jelikož čas strávený u displeje smartphnou vzrostl podle studie o 20%.

Je to jako by se celý svět zastavil. Drtivá většina obchodů a společností byla uzavřena, stejně tak restaurace, továrny, školy a vzdělávací instituce. Většina lidí se tak přeorientovala výhradně na virtuální svět, který je nyní alfou a omegou všeho dění. Uživatelé nakupují online více než kdy dříve, školy spustily výuku přes internet a celá řada zaměstnanců bez větších problémů přešla na home office. Svět se tedy točí dál, přinejmenším ten digitální, kde hrozí maximálně tak nákaza počítačovým virem. To se však podepisuje i na aplikacích a času stráveném u smartphonu, který podle nejnovější analýzy vzrostl meziročně o 20%. V Číně byl zaznamenaný dokonce 30% růst, a to na 5 hodin týdně, zatímco v Itálie tato hodnota poskočila o 11%. O poznání vyšší čísla ale přicházejí při srovnání posledního čtvrtletí roku 2019 a toho aktuálního. V tomto případě čas strávený u smartphonu v Itálii povyrostl o 30%, ve Francii o 15% a ve Spojených státech a Německu o rovných 10%. Analytici však očekávají, že nás čeká ještě o poznání větší růst v příštích týdnech, jelikož jsou opatření v platnosti teprve krátkou dobu a lidé se uchylují k obrazovkám telefonů čím dál tím více.

Mnout ruce si ale mohou i technologičtí giganti, jelikož uživatelé utratili v letošním kvartálu rekordních 23.4 miliard dolarů a počet stažení her a aplikací se zvýšil oproti poslednímu loňskému čtvrtletí o 15% na 31 miliard. V meziročním srovnání však App Store výrazně překonává Google Play. Zatímco stažení z jablečného obchodu povyrostla za rok o 15% na 9 miliard, obchod od Googlu zažil nárůst pouhých 5% na 22.5 miliard. Není však divu, Google Play láká především rozvojové trhy jako je ten brazilský a indický, teda dvě země, jež se nejvíce podílely na růstu. V případě App Store byly hlavním tahounem Spojené státy a Čína. Nezahálela však ani Evropa, nejhůře postižená členská země, tedy Itálie, se totiž zasloužila o 15% růst stažení z obou obchodů a vypadá to, že Německo, Velká Británie a Francie budou brzy následovat, jelikož k masivnějšímu rozšíření viru došlo až v posledních týdnech. Co se různorodosti aplikací týče, uživatelé na Androidu nejčastěji sahají pochopitelně zejména po zábavě, hrách a pracovních nástrojích. Ač byly hry v tomto ohledu největším tahounem, růst si zažily také jinak dosti opomíjené kategorie jako je zdraví a fitness, u níž nastal 40% růst, vzdělávání, které se těšilo 35% nárůstu, a pracovní nástroje, jenž si stáhlo o 30% více lidé než v předchozím čtvrtletí.

Mezi nejoblíbenější a nejrychleji rostoucí aplikace tak patří zejména ZOOM, Google Hangouts a Microsoft Teams. V případě iOS byla situace velmi podobná, jen s tím rozdílem, že se po bok nejrozšířenějších kategorií zařadilo také video a fotografie, což dává vzhledem ke kvalitě fotoaparátu iPhonu poměrně smysl. Co se fitness týče, uživatelé si oblíbili především aplikace Calorie Counter by YAZIO, 30 Day Fitness a Keep. Je nicméně třeba vyzdvihnout také další faktor, který bude zajímat zejména představitele Applu a Googlu. V případě iOS totiž uživatelé utratili o 5% více, konkrétně 15 miliard dolarů, zatímco v případě Google Play se zisky zvýšily také o 5% na 8.3 miliard. Zatímco v jablečném ekosystému za nárůstem stojí uživatelé ze Spojených států a Číny, Google může poděkovat především Japonsku a Jižní Koreji. Není však divu, zájem například o Disney+ se drasticky zvýšil a společnost zaznamenala zvýšený počet předplatitelů. Podobně je na tom Twitch, v jehož případě se počet diváků zvýšil o desítky procent. Svých 15 minut slávy si užil i herní komunikační kanál Discord, jenž se posunul v žebříčku nejoblíbenějších aplikací z 91. místa na 7. během jediného měsíce. Uvidíme, zda tyto neskutečné statistiky reprezentují nové normy. Jisté ale je, že vzhledem k neutuchajícím opatřením se astronomický růst jen tak nezastaví.