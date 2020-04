Tato aplikace dokáže z vašeho hlasu poznat, zda nejste nakaženi koronavirem

Výzkumníkům z Carnegie-Mellonovy univerzity se podařilo vytvořit aplikaci, která dokáže z vašeho hlasu zjistit, zdali trpíte onemocněním COVID-19. Jak jistě víte, tohle onemocnění způsobuje nový typ koronaviru, jenž momentálně válcuje celý svět. Aplikace je zdarma k dispozici všem uživatelům a prozatím se jedná o nejlevnější metodu, pomocí které lze onemocnění COVID-19 detekovat. Nutno však podotknout, že je celá aplikace prozatím ve fázi experimentálního testování.

Jak klasické testy, tak i rychlotesty pro detekci onemocnění COVID-19 jsou stále nedostatkovým zbožím. Navíc k tomu ani neexistuje žádný test, který by si lidé mohli udělat sami doma. Pro otestování je tedy nutné navštívit přeplněná odběrová místa, na kterých vás přijmou jen tehdy, pokud máte vážné příznaky. Právě kvůli těmto problémům byla vytvořena aplikace COVID Voice Detector a prozatím se jedná o prakticky jedinou možnost, s jejíž pomocí se můžete doma pokusit zjistit, zdali trpíte na COVID-19 i vy. Výzkumníci uvádí, že je jejich hlavním cílem, aby si tento test mohl udělat doopravdy kdokoliv na světě. Celá aplikace funguje velmi jednoduše – po přesunu na stránku se registrujete a udělíte aplikaci souhlas pro nahrávání vašeho hlasu. Poté vyplníte několik údajů, provedete několik různých zvuků v podobě zakašlání či vyslovení hlásek, napočítáte od 1 do 20 a řeknete celou abecedu – v angličtině. Poté proběhne vyhodnocení a na konci testu získáte hodnocení. Čím větší skóre obdržíte, tím je větší pravděpodobnost, že se COVID-19 týká i vás. Na celý proces se můžete podívat v galerii níže.

Nutno podotknout, že se stále v tomto případě jedná o experimentální aplikaci. Rozhodně byste jí neměli za každou cenu věřit a výsledky brát jakožto 100% pravé. Postupem času by se však měly výsledky stávat čím dál tím více přesnějšími, a to především díky lidem, kteří budou aplikaci využívat. Pomoci ve výzkumu tedy může v tomto případě každý z nás a kdo ví, třeba se za pár dní dočkáme perfektní aplikace, která se bude využívat v hojném počtu a v oficiální podobě. Pokud se chcete do této aplikace zapojit a projít experimentálním testem na COVID-19, stačí se přesunout na stránky COVID Voice Detector, registrovat se a provést požadované úkony. Celý proces vám nezabere více, než 5 minut.