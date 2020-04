4 aplikace, které váš iPhone promění ve webkameru

Věděli jste, že svůj iPhone můžete s pomocí užitečných aplikací relativně snadno proměnit v alternativu webkamery? Webkameru jako takovou váš jablečný smartphone sice ve všech směrech nenahradí, můžete ho ale v případě potřeby použít jako zařízení, s jehož pomocí můžete pořídit videozáznam a odeslat ho do Macu, počítače s Windows, dalšího mobilního zařízení, a v některých případech také na web. Použití iPhonu coby webkamery s sebou nese jisté praktické výhody – jednou z nich je víceúčelovost. iPhone můžete proměnit v dětskou chůvičku, kameru pro svého domácího mazlíčka nebo improvizovanou bezpečnostní kameru. Pokud se vám doma válí například starší, ale stále ještě funkční iPhone, můžete ho takto prakticky využít a ušetřit za skutečnou webkameru.

EpocCam

Aplikace EpocCam si dosud připsala již pět milionů spokojených uživatelů, čímž se zařadila mezi nejpopulárnější webkamerové aplikace. EpocCam promění vaše iOS zařízení ve webovou kameru pro Windows i pro macOS a dokáže opravdu do velké míry nahradit USB kameru nebo integrovanou webkameru. Spolupracuje s platformami jako je Skype, Streamlabs OBS, Google Chrome a QuickTime, a velkou oblibu si našla i mezi youtubery a streamery. Nastavení EpocCam je jednoduché – stačí do počítače nainstalovat odpovídající ovladače a řídit se pokyny. Připojení probíhá naprosto automaticky bez nutnosti ručního nastavování, své iOS zařízení můžete připojit přes Wi-Fi i přes kabel. EpocCam nabízí možnost vysoce kvalitního streamu do počítače, podporu přední i zadní kamery mobilního zařízení, podporu Newtek NDI streamingu a podporu využití mobilního zařízení k záznamu audia.

iCamSource Pro Mobile

Aplikace iCamSource Mobile umožňuje uživatelům živě přenášet audio i video stopu z kamery i mikrofonu jejich iOS zařízení do dalšího mobilního zařízení. V aplikaci je za určitých okolností také možné nastavit šifrovaná upozornění na Apple Watch v případě, že kamera vašeho iOS zařízení detekuje v prostoru pohyb. Kromě toho nabízí aplikace iCamSource Mobile také podporu push notifikací a nahrávání samotného detekovaného pohybu. Hodí se zejména pro uživatele, kteří chtějí své iOS zařízení proměnit v bezpečnostní kameru nebo dětskou chůvičku. Veškeré záznamy o pohybu pak aplikace automaticky zálohuje do cloudu.

AtHome Camera

Tvůrci aplikace AtHome Camera označují své dílo za unikátní. Umožní vám nejenom sledovat na dálku přenos z vašeho iPhonu na počítači, ale také naopak – tedy na dálku sledovat počítač s pomocí vašeho iPhonu. Aplikace je rozdělena na dvě části – jedna má na starost „vysílání“, druhá sledování. Obě části je možné rozběhnout jak na Macu, tak i na počítači s Windows, a samozřejmě na smartphonech a tabletech. Umožňuje poslech i nahrávání na zařízení, ze kterého v danou chvíli vysíláte, což z aplikace činí skvělý nástroj pro vytvoření improvizované dětské chůvičky. Aplikace disponuje funkcí detekce pohybu a možností upozornění na detekovaný pohyb. Je bezplatná s možností upgradu.

Presence

Co se funkcí, možností a výhod týče, neliší se aplikace Presence v mnoha směrech od aplikací, které jsme vám představili v předchozích odstavcích. Umožňuje streamování záznamu z vašeho iPhonu na jiné zařízení, kromě sledování obsahu můžete využít mikrofon daného zařízení ke komunikaci. Samozřejmostí je funkce detekce pohybu s možností zaslání upozornění na případný pohyb nebo třeba možnost na dálku aktivovat blesk fotoaparátu mobilního zařízení pro lepší viditelnost. Aplikace Presence ale také nabízí ještě jednu obrovskou výhodu, kterou je bezplatné cloudové úložiště o velikosti 50MB, což se hodí zejména v případě, že potřebujete okamžitě uložit záznam detekovaného pohybu.