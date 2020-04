Jak si na iCloudu vytvořit „přezdívku“ pro e-mailovou adresu

Jablečná společnost nabízí všem svým uživatelům možnost využívání aliasů u svých e-mailových adres. Většina z vás asi neví, co to ony aliasy jsou, tudíž pro rychlé vysvětlení: aliasy pro e-mailovou adresu jsou jakési „falešné“ mailové adresy. Když si jeden takový alias vytvoříte, tak jej můžete používat kdekoliv na internetu. Máte však jistotu toho, že s využitím aliasu nikdo nepřijde na vaši pravou e-mailovou adresu. Pokud tedy máte například e-mailovou adresu petrnovak@icloud.com, můžete si nastavit alias například na petralias@icloud.com. Jakmile poté kdekoliv na webu využijete vytvořený alias, tak ona služba či aplikace nezjistí váš pravý mail, ale pouze alias, tedy de facto přezdívku.

Jak si na iCloudu vytvořit alias pro vaši e-mailovou adresu

Nejprve se na vašem Macu či MacBooku přesuňte pomocí webového prohlížeče na webovou adresu icloud.com. Jakmile tak učiníte, tak se pomocí e-mailové adresy a hesla k Apple ID přihlaste k vašemu iCloud účtu. Poté, co se objevíte na hlavní stránce webového rozhraní iCloudu, tak klepněte na první ikonu aplikace Mail. Poté najeďte kurzorem do levého spodního rohu, kde klikněte na ikonu ozubeného kolečka. Pak z menu vyberte možnost Předvolby… Otevře se nové okno, ve kterém se v horním menu přesuňte do sekce Účty. Poté v levé části nového okna klepněte na Vytvořit nový alias… Nyní už jen stačí, abyste vyplnili název aliasu, společně se jménem, pod kterým se bude zobrazovat. Nastavit si můžete také štítek, a to pro případ, že byste využívali více aliasů.

Aliasy lze poté jednoduše aktivovat jak v iOS, tak v macOS. V prvním případě se přesuňte do Nastavení -> vaše jméno -> iCloud -> Mail, kde poté v novém okně přepněte u aliasu přepínač do aktivní polohy. V případě macOS se přesuňte do aplikace Mail, kde v horním rohu klepněte na záložku Mail, a poté se v menu přesuňte do Předvolby… Zde se nakonec přesuňte do sekce Účty a rozklikněte váš iCloud účet, kde u možnosti E-mail rozklikněte menu a zvolte možnost Upravit e-mailové adresy… Aplikace vás poté přesune do webového rozhraní iCloudu, kde si po přihlášení můžete aliasy nastavit.