Takto by mohl Apple přepracovat nově koupenou aplikaci Dark Sky

Apple je v mnoha věcech a ohledech poměrně nevyzpytatelný, což jen dokazuje její nejnovější krok, kdy se rozhodla odkoupit populární aplikaci Dark Sky a zařadit ji oficiálně do svého portfolia. Pokud vám tohle jméno nic neříká, jedná se o software poskytující nejnovější a podrobné informace o počasí, včetně nejrůznějších map, předpovědí a dokonce pravidelných upozornění, která vás mají před náhlou změnou varovat. Jak přesně Apple s aplikací hodlá naložit je zatím ve hvězdách, ale designér Parker Ortolani na nic nečekal a vytvořil pozoruhodný koncept, který se u Dark Sky inspiroval a představuje změnu vzhledu aplikace Weather.

Fotogalerie Weather App 2 Weather App 3 Weather App 4 Weather App 5 +3 Fotek Weather App 6 Weather App Vstoupit do galerie

Pokud pravidelně kontrolujete předpověď počasí a rádi sledujete nejnovější a aktuální informace, jistě se vám do hledáčku dostala také aplikace Dark Sky, která v tomto ohledu exceluje a vyniká. Netrvalo dlouho a této skutečnosti si všiml i Apple, který se rozhodl software odkoupit a má s ní poměrně ambiciózní plány. Stávající aplikace pro iOS se sice žádných bezprecedentních změn nedočká, ale dá se s jistotou očekávat, že se jablečná společnost pokusí Dark Sky integrovat do své vlastní aplikace Weather. Jak se ale ukázalo, někteří fanoušci tohoto technologického giganta jsou poměrně vynalézaví a v mnoha ohledech Apple předbíhají. Nejinak je tomu i designéra Parkera Ortolaniho, který přišel s pozoruhodným konceptem, jenž názorně předvádí, jak by aplikace Weather vypadala v podání designu Dark Sky.

Ortolani se zbavil všech křiklavých a pozornost odvádějících detailů, čímž docílil perfektně minimalistického designu. Aplikace by se zároveň automaticky přizpůsobovala okolnímu světlu a především tmavému i světlému režimu, mezi nimiž by uživatel mohl přepínat. Pro zvědavce by byl k dispozici podrobný graf ukazující pravděpodobnost srážek a další detaily, včetně teploty, rychlosti větru a dokonce i přesné lokace. Aplikace by zároveň byla zabudována přímo do hlavní lišty, a nebylo by tak nutné ji pořád otevírat. Rozhodně se však jedná o ambiciózní nápad, který by jistě řada uživatelů ocenila. Nezbývá tedy než čekat, zda Apple začne své plány realizovat již s vydáním iOS 14, které je naplánováno na červen, nebo s integrací ještě nějakou dobu počká.