Apple opět celému světu ukázal, jak vypadá budoucnost

Nové iPady Pro 4. generace příliš mnoho povyku nevzbudily, jelikož se na první pohled velmi podobají předešlé generaci. Při bližším zkoumání však na nich přeci jen objevíte prvek, který nejenže stojí za pozornost, ale bez nadsázky může znamenat revoluci v prostorovém vnímání světa technologiemi. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o skeneru LiDAR.

Technologie LiDAR zřejmě nebude naprosté většině našich dlouhodobějších čtenářů cizí. Již řadu let o ní totiž slýcháme v souvislosti s autonomními auty Applu, která právě LiDAR skenery okolí využívají pro to, aby bezpečně brázdily kalifornské silnice. Senzory na vozech jsou samozřejmě mnohem sofistikovanější než ty, které Apple použil u iPadu, jelikož se skládají z mnoha různě směřujících LiDARŮ skenujících okolí a to ve vzdálenosti desítek metrů. Nic takového bychom však u iPadů nevyužili a tak u nich Apple vsadil “jen” na jednoduchý jednočočkový LiDAR senzor s dosahem zhruba pěti metrů. Jinými slovy, tablet je schopen vše v okolí pěti metrů od LiDARU perfektně oskenovat pomocí paprsků a následně vytvořit jakousi digitální mapu prostoru, do které mohou být zasazeny například AR objekty. Abyste si udělali lepší představu o tom, jak iPad Pro prostor kolem sebe “vidí”, podívejte se na video níže.

Technologie se možná nemusí zdá na první pohled zcela úžasná, ale vezmeme-li v potaz její využitelnost, úžasná bezesporu je. V souvislosti s ní se totiž nebavíme jen o různých ARKitových hříčkách pro zkrácení dlouhé chvíle, nýbrž o sofistikovaných aplikacích pro řemeslníky, realitní makléře, 3D modeláře nebo zkrátka kohokoliv, kdo potřebuje vytvořit co možná nejpřesnější 3D sken a s tím dále pracovat. Využití tedy bude opravdu široké a je jen a jen na uživatelích a vývojářích, zda po něm sáhnou a technologii naplno zakomponují do svých životů či nikoliv. Nicméně vzhledem k tomu, jak výrazně by je mohla usnadnit se dá její proniknutí minimálně do pracovní sféry očekávat.

O 3D skenu prostoru LiDAREM se dá tedy bez nadsázky hovořit jako o ukázce budoucnosti ze strany Applu. Nikoliv však proto, že bychom podobné technologie neznali či snad neexistovaly, ale proto, že je Apple začíná komerčně nabízet za poměrně rozumnou cenu prakticky komukoliv a tím jim de facto prošlapává cestu. Záleží však jen na samotných uživatelích, zda se po ní budou chtít vydat a tuto budoucnost okusit na vlastní kůži či nikoliv. Historie nám bohužel již mnohokrát ukázala, že získání pochopení pro určitou technologii je pro lidstvo mnohdy složitější než její vyvinutí. Doufejme, že nyní tomu bude jinak.