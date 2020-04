Práci z domova umožňuje Apple i svým zaměstnancům z Apple Storů

Není to tak dávno, co jsme informovali o tom, že se jablečná společnost uchýlila k poměrně neortodoxnímu způsobu práce a navrhla drtivé většina svých kancelářských zaměstnanců, aby své povinnosti vykonávali z domova. Metoda se po čase ukázala jako efektivní, a tak Apple přistupuje k obdobnému kroku i v případě maloobchodních zaměstnanců, kteří kvůli uzavření řady Apple Storů po celém světě čelí poměrně nezáviděníhodné situaci.

Jablečná společnost se jako jedna z mála situaci snaží aktivně řešit a monitorovat, což za poslední týdny vyústilo v řadu drastických kroků a opatření, která však znemožnila spoustě zaměstnanců efektivně vykonávat své povinnosti. Apple naštěstí nelenil a přišel s řešením, které zajistí jak hladký průběh bez ztráty pracovní síly, tak uleví stávajícím zaměstnancům a nabídne jim možnost velkou část svých úkolů vykonat z pohodlí domova. Ač se to zdá vzhledem k náplni práce poměrně zvláštní, internetem začaly kolovat zprávy týkající se podobného kroku, jenž však cílí výhradně na zaměstnance prodejen a Apple Storů. Během pandemie by tak řada maloobchodních zaměstnanců mohla pracovat jako technická podpora a na dálku pomáhat zákazníkům, kteří by jinak byli nuceni osobně dojít do jablečného obchodu a řešit problém se svým zařízením.

Všichni zaměstnanci, jenž tuto nabídku přijmou dostanou pochopitelně patřičné vybavení, aby mohli se zákazníky komunikovat pomocí telefonu či online chatu. Kolika pracovníků se tato možnost týká je zatím otázkou, jisté však je, že se vztahuje pouze na Spojené státy, které pandemie zasáhla nejhůře. Na druhou stranu, podle YouTubera Jona Prossera si jednotlivé zaměstnanci nemusí příliš zoufat, každý z nich totiž obdrží zbrusu nový iMac, který má ulehčit práci a zajistit produktivitu. Zároveň se nemusí bát, že by pracovali přesčas, jelikož se home office vztahuje jen a pouze na otevírací dobu, stejně jako by tomu bylo v kamenných Apple Storech. Nabídka se týká nejen techniků a specialistů, ale také řadových zaměstnanců jablečných obchodů, kteří se dosud specializovali pouze na samotný prodej. Uvidíme, zda bude podobná strategie fungovat, v mnoha ohledech by totiž mohla výrazně ulevit pracovní zátěži a nabídnout lepší podmínky.