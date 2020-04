iPady Pro (2020) přináší vychytávku, která výrazně eliminuje riziko odposlechu

Ochrana soukromí uživatelů je pro Apple již řadu let prioritou číslo 1, což ostatně dokazuje neustálým vylepšováním různých ochranných prvků v jeho softwarech i hardwarech. Velmi užitečnou vychytávku eliminující riziko odposlechu nyní nasadil i u iPadů Pro (2020). Jedná se konkrétně a hardwarové odpojení mikrofonů známé též z MacBooků osazených bezpečnostním čipem T2.

V roce 2018 začal Apple u svých MacBooků osazených čipem T2 používat proti možnému odposlechu ochranu ve formě odpojení fyzických mikrofonů vždy, když bylo víko stroje zaklapnuto. Díky tomu tak mají uživatelé 100% jistotu, že po zavření svého stroje absolutně nic, co vysloví, neunikne ven. A přesně tuto vychytávku nyní nasadil Apple i u iPadů Pro, které mikrofony neodpojují po zavření víka, nýbrž po zavření MFi či originálního Case (nebo jakékoliv jiné kompatibilní certifikované ochrany) chránícího jejich displej. “Když je kompatibilní MFi case na iPad Pro 2020 nasazen a uzavřen, mikrofon se hardwarově automaticky odpojí, což zabraňuje zpřístupnění zvukových dat mikrofonu do jakéhokoliv softwaru,” uvádí přímo Apple na svých podpůrných stránkách.

Je velmi pravděpodobné, že se podobné či stejné funkce dočkají v budoucnu všechny iPady, které Apple představí a potažmo i Macy a další Apple produkty. Jedná se totiž o velmi užitečnou vychytávku, která uživatele nikterak neomezuje na využívání produktu, ale zároveň jej dokáže velmi slušně ochránit před okolním světem, který by jej mohl chtít například skrze různé odposlechy napadnout. Poměrně zajímavé je však to, že se s touto vychytávkou Apple nepochlubil už při představení novinky. Rozhodně totiž stojí za to.