WHO přichází se zajímavou radou, jak přežít karanténu. Potěší všechny náruživé hráče

Současná situace je již nějakou dobu opravdu výjimečná, a k výraznější změně asi jen tak nedojde. Koronavirová pandemie a s ní související opatření venkovním aktivitám rozhodně nepřejí, a lidem je doporučováno v zájmu ochrany jejich zdraví i zdraví ostatních kromě častého a pečlivého mytí rukou a nošení roušky vycházet ven co možná nejméně. Toto doporučení silně propaguje i samotná Světová zdravotnická organizace (WHO), která zároveň lidem radí jednu věc, ze které by jejich rodiče nejspíš za běžných okolností nebyli příliš nadšeni – hrát počítačové hryy.

Herní vývojáři významných společností jako Ubisoft, Blizzard nebo Zynga se minulou sobotu spojili, aby vytvořili iniciativu s názvem #PlayApartTogether. Cílem této iniciativy je zabavit hráče i v současné situaci, kde se na většinu z nich vztahují nejrůznější karanténní opatření. Jedním z preventivních kroků, které mají vést ke zpomalení šíření onemocnění COVID-19, je právě takzvaný společenský odstup. Světová zdravotnická organizace se rozhodla, že tuto iniciativu, kterou herní společnosti uspořádaly, podpoří. Podle ní má totiž iniciativa potenciál podpořit zodpovědné chování části veřejnosti, a zároveň může hráče podpořit v tom, aby se lépe vyrovnali s přísnými nařízeními.

Hráčská základna je opravdu široká, a Světová zdravotnická organizace zastává názor, že iniciativy tohoto typu mohou mít dosah k až milionům lidí. „Nastává zásadní okamžik, kdy se budou definovat následky této pandemie. Herní společnosti mají publikum po celém světě – všechny vybízíme k #PlayApartTogether. Větší fyzická vzdálenost a další opatření pomohou ke zploštění křivky i k záchraně životů,“ napsal na svůj Twitter velvyslanec Světové zdravotnické organizace Ray Chambers. Spousta herních platforem umožňuje hráčům zabavit se online s přáteli i se zcela anonymními hráči z druhého konce světa, aniž by muselo dojít k fyzickému setkání. Herní společnosti se snaží udržet hráče doma za pomoci různých atraktivních slev nebo poskytování aplikací zdarma, o akcích tohoto typu vás budeme informovat i na stránkách LsA.