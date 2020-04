Prozkoumejte kouzelný svět Harryho Pottera z pohodlí domova

Zůstat doma je v současné situaci ta nejlepší věc, co můžeme pro zpomalení šíření nákazy COVID-19 udělat. Pokud ale zrovna nejste zaměstnáni prací či studiem, můžete se v karanténě začít velmi snadno nudit. Aby byl pobyt doma pro všechny snesitelnější, vynakládají filmové společnosti, herní vývojáři, streamovací služby a další nejrůznější aktivity, kterými se snaží lidi v karanténě zabavit. Jednou z těchto aktivit je nově vzniklá stránka „Harry Potter at Home“, která má pomoci dětem, ale také rodičům, pečovatelům nebo učitelům vnést do každodenních životů špetku kouzelného světa Harryho Pottera.

Najdou se tací, které fenomén Harryho Pottera nechává zcela chladnými. Pro ty, kteří kouzlu této knižní (a také filmové, herní, LEGO…) série propadli, představuje tento kouzelný svět skvělé a bezpečné útočiště před reálným světem a všemi jeho problémy – a nejedná se zdaleka jen o děti. Pokud i vy patříte mezi fanoušky bradavické série, neměli byste si – bez ohledu na to, kolik vám je – nechat ujít projekt Harry Potter at Home. Jedná se o společnou práci nakladatelů, vývojářů a dalších tvůrců, který uživatelům nabízí spoustu úžasných možností interakce s kouzelným světem Harryho Pottera.

Učitelé mají díky projektu Harry Potter at Home možnost natočit pro své žáky videa, na kterých budou nahlas předčítat z některé ze sedmi knih o Harrym Potterovi. Díky platformě Audible byla bezplatně uvolněna audioverze první knihy o Harrym Potterovi – Harry Potter a Kámen mudrců. Audiokniha je prozatím dostupná v angličtině, španělštině, francouzštině, italštině, němčině a japonštině.

Na webu WizardingWorld.com pak mohou lidé najít spoustu dalšího velmi zajímavého obsahu – mohou si vyzkoušet různé kvízy, nechat se zařadit do některé z bradavických kolejí nebo luštit křížovky, osmisměrky a různé hádanky. Je zde i řada zajímavých odkazů na poutavé články, nápady na aktivity a mnoho dalšího kouzelného obsahu. Projekt Harry Potter At Home se bude do budoucna ještě více rozšiřovat – zájemci se mohou zaregistrovat k pravidelnému newsletteru.