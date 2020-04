Z iOS 13.4 a macOS 10.15.4 se nedá přes FaceTime dovolat na zařízení s iOS 9

Platforma pro audiohovory a videohovory FaceTime se těší mezi jablíčkáři prakticky od svého spuštění velké popularitě zejména díky své intuitivnosti, funkcím a kvalitě přenášeného zvuku a obrazu. S příchodem iOS 13.4, iPadOS 13.4 a macOS 10.15.4 se však u FaceTime objevil nepříjemný problém. Ze zařízení s těmito verzemi OS Applu se totiž nedá dovolat na zařízení s iOS 9.3.5 a 9.3.6.

Na nefunkčnost FaceTime při volání z nejnovějších OS Applu na iOS 9.3.5 a 9.3.6 si stěžuje od minulého týdne obrovské množství uživatelů na nejrůznějších diskuzních fórech, přičemž pomoci ze strany Applu se jim zatím nedostalo. Jeho standardní odpovědí je totiž update na novější verzi systému, což však není u některých zařízení možné, jelikož právě iOS 9.3.6 je pro ně poslední dostupná verze OS. Jedná se například o iPhony 4S, iPady 2. a 3. generace či iPady mini 1. generace. Kromě nich se nedovoláte ani na iPod touch 5. generace, který je ve světě stále poměrně oblíbený.

Ačkoliv není v tuto chvíli jasné, co přesně by za problémem mohlo stát, jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví softwarová chyba. Čistě teoreticky se může sice jednat i o záměr ze strany Applu, avšak vzhledem k tomu, že ukončení podpory starších zařízení u FaceTime s příchodem nových updatů neoznámil se jeví tato teorie jako velmi nepravděpodobná. Kdyby tomu totiž tak bylo, riskoval by Apple minimálně hromady žalob kvůli úmyslné neinformovanosti uživatelů. Uvidíme, jak se Apple k celé záležitosti postaví a potažmo zda se k ní vyjádří. Nicméně vzhledem k tomu, že ve světě právě zuří pandemie koronaviru a komunikátory typu FaceTime jsou kvůli ní hojně využívány se dá očekávat, že s vysvětlením problému vyrukuje skutečně brzy.