Útěk Applu z Ruska kvůli kontroverznímu zákonu se hned tak konat nebude

Ruská federace odložila účinnost právního předpisu, jenž ukládá výrobcům smartphonů, počítačů, tabletů a chytrých televizorů, povinnost předinstalovat ruskou verzi softwaru. Tato povinnost nastane až v lednu příštího roku, přestože měla nastat již letos. Dolní komora tamního parlamentu schválila tento prapodivný předpis v listopadu roku 2019.

„Když kupujeme složitá elektronická zařízení, jsou na nich předinstalovány jednotlivé aplikace, a to povětšinou západní. Když to uživatel u nás vidí, může si myslet, že neexistují žádné alternativy. Pokud tedy ruským občanům nabídneme ruské aplikace, dáme jim možnost výběru,“ uvedl spolupředkladatel Oleg Nikolajev. Zatím není jasné, jaký je důvod odkladu účinnosti tohoto předpisu. Nicméně je pravděpodobné, že souvisí s úřadující pandemií koronaviru. Ve hře je ale také varianta, že příslušné úřady nestihly tyto aplikace náležitě připravit.

Zajímavé je, že takové aplikace by zřejmě nemusely procházet tradičním procesem prověřování ze strany Applu, jenž je typický pro vkládání aplikací do App Store. Uživatelé by tak nevěděli, zda aplikace obsahuje nějaký škodlivý software. Legislativa přišla poté, co země zavedla větší kontrolu a omezení internetu. V roce 2018 například vstoupil v účinnost právní předpis, který nařizoval technologickým společnostem ukládat po určitou dobu data uživatelů na ruské servery. Tak či onak, můžeme v současné době jen hádat, jaké varianty aplikací si pro uživatele Rusko přichystá. Rozhodně bude zajímavé to sledovat. Na druhou stranu je možné, že minimálně v případě iPhonů ani nebude co sledovat. Apple se totiž v minulosti několikrát vyjádřil, že podobný předpis rozhodně respektovat nehodlá a raději z ruského trhu odejde, než aby se mu takto výrazně podřídil.