Podle amerického prodejce dorazí iPhone SE 2 už tento týden

Dnes ráno jsme vás informovali o tom, že přední výrobce příslušenství pro smartphony, tablety, notebooky a nositelnou elektroniku UAG začal americké obchodní řetězce v čele s gigantem Best Buy zásobit kryty pro iPhone SE 2 nebo chcete-li iPhone 9. Přestože oficiální termín představení tohoto telefonu zatím známý není, porušené prodejní embargo Best Buy leccos napovídá.

UAG distribuovalo do obchodů své kryty na iPhone 9 alespoň podle informací od zdrojů 9to5mac s tím, že prodejci je mají začít oficiálně nabízet až od neděle 5. dubna. Právě z tohoto data tak lze vyvodit, že má UAG informace nebo minimálně indície toho, že se telefonů dočkáme již v průběhu tohoto týdne. Spuštění prodejů krytů ještě před jejich představením by totiž firmě velikosti UAG v ničem nepomohlo, ba naopak – její vztahy s Applem by tím jen utrpěly. Budeme-lí tedy kalkulovat s tím, že je uniklé datum z Best Buy pravdivé a odráží skutečně blížící se představení nových telefonů, lze od něj odvodit i možné dny, kdy by k tomu mohlo dojít. Jedním z nich je dnešek – tedy 31. březen. Představení by nicméně dávalo smysl i ve středu 1. dubna či ve čtvrtek 2. dubna. Naopak pátek a víkend se zdá pro představení velmi nepravděpodobný, jelikož v tyto dny Apple novinky prakticky nevydává a neoznamuje (nepočítáme-li spuštění prodejů).

Fotogalerie iphone se 2 bok iphone se 2 cerny zespoda iphone se 2 cerny zezhora iphone se 2 druhy spodni roh +9 Fotek iphone se 2 lightning iphone se 2 pravy bok iphone se 2 roh a fotak iphone se 2 roh iphone se 2 spodni roh iphone se 2 zada a fotak iphone se 2 zada zespodu iprohe se 2 cerny levy bok Vstoupit do galerie

Znovu zdůrazňujeme, že se nejedná o žádné oficiální info ze strany Applu či kohokoliv podobného, ale jen o věci odvozené jablíčkáři po celém světě od data, které Best Buy nedokázalo uhlídat. Rozhodně tedy nelze počítat na 100 % s tím, že se představení telefonů v následujících hodinách skutečně dočkáme, byť to nejenže nelze vyloučit, ale s ohledem na uniklé datum se to zdá i jako poměrně pravděpodobné Vše však ukáže až čas.