iOS 13 už žádné novinky nepřinese, Apple si je všechny chystá pro iOS 14

Je tomu jen pár dní, co na iPhony dorazila nová verze operačního systému iOS 13.4 s několika pěknými novinkami. Již před jejím vydáním jsme na našem magazínu polemizovali nad tím, zda se nejedná o poslední velký update iOS 13, jelikož je odhalení jeho nástupce již relativně blízko. Tuto skutečnost dnes potvrdily zdroje The Verifier pocházející přímo z Applu.

Podle zdrojů je Apple rozhodnut veškeré další novinky chystané pro iOS začít na iPhony “rozesílat” až s novým iOS 14, který si svou premiéru odbude v červnu na WWDC. Operační systém iOS 13 bude sice ještě v následujících několika týdnech podporovat v rámci updatů, ty však budou již zaměřeny jen na opravy veškerých chyb, aby se mohl Apple od tohoto systému po jeho posledním updatu odtrhnout takříkajíc s čistým štítem. Kolik minoritních updatů Apple chystá není v tuto chvíli podle zdrojů zcela jasné, avšak údajně se počítá až se čtyřmi. První z nich – tedy iOS 13.4.1 – se má začít již velmi brzy testovat s tím, že jeho hlavním přínosem bude oprava chyby s VPN, která způsobovala, že i přes aktivaci této funkce nebylo připojení k internetu zcela bezpečné.

Pro Apple není podobné počínání žádnou novinkou. S většími updaty totiž začíná rok co rok na jaře brzdit a své síly díky tomu upíná k chystaným novým verzím svých operačních systémů. Ty totiž musí být v červnu již v takovém stavu, aby nenadělaly vývojářům, kteří se do jejich testování pustí, více starostí nežli radostí. To se sice v případě iOS příliš často nestává, u watchOS jsme však byli v minulých letech již několikrát svědky toho, že po instalaci první bety jeho nové verze Apple Watch zkrátka odešly a bylo je nutné předat na oživení do servisu.