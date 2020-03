Formát ProRes RAW z dílny Applu se již brzy dočká podpory i na Windows

Pokud patříte mezi tvůrce videí, střihače, anebo jiné lidi, kteří se pohybují v točení či zpracovávání profesionálních videoklipů a podobného obsahu, tak jistě víte, že Apple nabízí pro natáčení u vybraných kamer svůj vlastní formát ProRes RAW. Tento formát jste mohli až do včerejšího večera exkluzivně po natáčení přehrát a editovat pouze v zařízeních s operačním systémem macOS, tedy na Macu, či třeba MacBooku.

Pokud jste při natáčení na kameře zvolili formát ProRes RAW, tak jste poté při editaci či přehrávání na macOS zařízení získali patřičnou výhodu. Kalifornský gigant totiž tento formát uzpůsobil na míru pro jablečné počítače, díky čemuž nebyla editace a výsledný render tolik náročný, jako v případě využití jiných, klasických formátů. Při využití formátu ProRes RAW totiž umí jablečná zařízení perfektně „rozložit“ výkon hardwaru a využit jej na 100 %. Pokud jste naopak chtěli pro editaci ProRes RAW formátu využít Windows, tak jste nemohli. Včera jsme se však od Applu dočkali vcelku příjemné informace. Formát ProRes RAW je v rámci určitých vybraných beta verzích aplikací od Adobe nově k dispozici i na operačním systému Windows.

Fotogalerie adobepremiererush Adobe Premiere Rush iOS screenshot 2 Adobe Premiere Rush iOS screenshot 1 Vstoupit do galerie

Konkrétními aplikacemi, ve kterých lze ve Windows formát ProRes RAW editovat, jsou beta verze Adobe After Effects, Adobe Media Encoder, Adobe Premiere Pro a Adobe Premiere Rush. Pokud tedy patříte mezi uživatele, kteří beta verze uvedených programů využívají, tak si od Applu můžete stáhnout speciální software, který vám v nich editaci formátu ProRes RAW umožní. Učinit tak můžete pomocí tohoto odkazu. Celý speciální software od Applu, který možnost editace ProRes RAW do počítačů s operačním systémem Windows přidá, nemá ani 800 kilobajtů. Podporu si tak můžete do vašich Windows zařízení přidat během několika málo sekund.