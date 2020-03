Vyzkoušejte si Adobe Illustrator pro iPad s předstihem

Je to několik měsíců nazpět, co společnost Adobe oznámila, že chystá vydání aplikace Photoshop pro iPady. Právě Photoshop patří mezi nejpopulárnější program z nabídky Adobe. Po určité době došlo k vydání Photoshopu pro iPady a uživatelé jsou z něj vesměs nadšení. Netrvalo dlouho a na povrch začaly prosakovat další informace – a tentokrát o tom, že Adobe chystá aplikaci Ilustrator pro iPady. Zatímco Photoshop je určen pro úpravu rastrových fotografí, tak Illustrator pro tvorbu a úpravu vektorů. Až doteď si mohla hrstka uživatelů Illustrator pro iPad vyzkoušet v rámci uzavřené bety, která však nyní přechází do bety otevřené.

Nasvědčuje tomu fakt, že někteří uživatelé před několika dny obdrželi od společnosti Adobe e-mail, ve kterém jsou zváni pro vyzkoušení Illustratoru pro iPad. První informace o Illustratoru pro iPad se objevily minulý rok v říjnu. Stejně tak, jako v případě Photoshopu pro iPad, tak i v případě Illustratoru pro iPad společnost Adobe říká, že bude tato verze velmi podobná počítačové verzi. Je tedy prakticky jisté, že práci, kterou začnete dělat na počítačové verzi Illustratoru, poté budete moci pomocí Adobe Creative Cloud dokončit na vašem iPadu. Nebudou samozřejmě chybět také různé exkluzivní funkce, jenž budou k dipozici pouze na verzi pro iPady.

Na druhou stranu je však prakticky 100% jisté, že se bude Illustrator pro iPady oproti počítačové verzi lišit svým uživatelským rozhraním. To bude nutné přeskládat a upravit tak, aby se s ním dobře pracovalo na dotykovém zařízení. Zároveň se iPad dočká funkcí, díky kterým uživatelé využijí potenciál multi-touch či Apple Pencil na 100 možných procent. Nebude chybět ani podpora fotoaparátu iPadu, díky kterého budou uživatele schopni importovat do Illustratoru fotografie. Adobe se nechalo slyšet, že verze Illustratoru pro iPady bude pro veřejnost k dispozici na konci tohoto roku. Přesné datum či měsíc však prozatím nejsou známy, a tak nám nezbývá nic jiného, než jen čekat. Pokud vás Illustrator pro iPad zajímá, můžete se pomocí těchto stránek pokusit získat přístup do otevřené verze. Zároveň budete na váš e-mail po přihlášení získávat všechny informace jako první.