Facebook vyfoukl Applu startup, který mu měl pomoci ve vývoji chytrých brýlí

Společnost Apple údajně v minulosti uvažovala o akvizici britské firmy s názvem Plessey Semiconductors. Ta se zabývá výrobou Micro-LED displejů pro AR zařízení. Podle serveru The Information nakonec společnost Plessey Semiconductors uzavřela dohodu s Facebookem. Ten ve svém oficiálním prohlášení uvedl, že má v plánu vytvořit brýle, které umožní lepší interakci s přáteli, rodinou i okolím.

Společnost Facebook má v plánu vytvořit vlastní brýle pro rozšířenou realitu, s jejichž pomocí bude možné na obraz reálného světa promítnou virtuální objekty. Odkoupením firmy Plessey Semicondutors tak Facebook získal v tomto směru do jisté míry náskok před cupertinským gigantem, který také již nějakou dobu pracuje na svém vlastním systému pro využívání rozšířené reality. Výrobců displejů tohoto typu je na světě zatím jen relativně málo.

Společnost Apple projevila hluboký zájem o vstup do vod rozšířené reality již před lety. V rámci této snahy například vyvinula frameworky jako ARKit a RealityKit, kreativní nástroje typu Reality Composer a Reality Converter, a technologii rozšířené reality začíná postupně přizpůsobovat i svá zařízení. Příkladem je nejnovější iPad Pro, který je mimo jiné vybaven LiDAR skenerem. Ten je za pomoci laserových paprsků schopen mapovat okolí do vzdálenosti až pěti metrů, a na základě nashromážděných údajů vytvořit 3D mapu okolního prostoru. S rozšířenou realitou by pokročilejším způsobem měly umět pracovat i některé modely iPhonů, které mají být letos představeny. Podle některých zpráv měla společnost Apple v plánu představit v roce 2021 nebo 2022 kombinovaný AR/VR headsetu, o rok až dva později pak měly následovat brýle pro rozšířenou realitu.