Apple poodhalil, jak se budou nabíjet jeho chystané chytré brýle

Zatímco v případě iPhonu, MacBooku či iPadu sype Apple z rukávu jeden patent za druhým, v případě rozšířené a virtuální reality je již nějakou dobu ticho po pěšině. Rádiový klid ale neznamenal, že Apple něco potají nekutil. Soudě dle nejnovějšího patentu to totiž vypadá na přesný opak. Apple totiž stále pracuje na zajímavých funkcích svého AR/VR headsetu, který by zřejmě rád obohatil spoustou zajímavých funkcí.

To, že jablečná společnost již hezkou řadu let pracuje na pokročilém headsetu pro rozšířenou realitu je takovým veřejným tajemstvím, které je však stále skryto hluboko v útrobách laboratoří. Jednou za čas ale Apple popustí uzdu a na povrch vypluje několik střípků informací, které nám poodhalují, jak by mohlo finální zařízení vypadat. Nejinak je tomu i nyní, kdy společnost zveřejnila nejnovější patent zaobírající se zejména bezdrátovým nabíjením a ultrazvukovými senzory, jenž by detekovaly okolní předměty. Konkurence na trhu je v tomto ohledu poměrně nekompromisní a pokud chce Apple zaujmout, musí přijít s něčím novým, nevídaným a nabídnout funkce, které výrazně zjednoduší používání zařízení. Tuto výhodu by mohlo zajistit právě bezdrátové nabíjení, které by probíhalo pomocí cívek a magnetů umístěných na zadní straně headsetu, jenž by následně stačilo položit na nabíjecí stojan. Řešení nastíněné v patentu tak kombinuje estetickou a stylovou stránku s praktičností a funkčností.

Kromě této příjemné vychytávky by ale uživatele potenciálně mohlo čekat také několik dalších vylepšení, kterými se konkurence příliš chlubit nemůže. Mezi ně mimo jiné spadá také možnost upravit si jednotlivé části headsetu podle tvaru hlavy, zejména v oblasti čela a tváří. Při dlouhodobém nošení by tak nenastaly žádné otlačeniny nebo bolest hlavy, která je často způsobená právě příliš těsným materiálem. Kromě komfortu se ale Apple vytasil také s efektivním způsobem jak čelit okolnímu prostředí, které umí být občas zrádné. Zatímco ostatní headsety spoléhají na standardní kamery nebo lasery pro detekci objektů, jablečná společnost zvolila ultrazvukové senzory. Princip fungování je stejný jako u netopýra – vlny vyslané senzorem se odrazí od okolních předmětů a vrátí se zpět do zařízení, které následně odhadne vzdálenost.

Díky dodatečně namontované kameře by navíc bylo možné promítat obraz reálného světa také přímo na displej. Na ten pochopitelně Apple myslel taky a přispěchal s řešením, které výrazně uleví uživatelům nosícím brýle. Ač spousta značek nabízí volitelné čočky na bázi počtu dioptrií, technologický gigant chce v tomto případě nabídnout pozoruhodnou možnost, která tkví v „přilepení“ čočky pomocí gelu nebo přilnavé tekutiny. Tímto způsobem by bylo možné využít pro pravé i levé oko čočku s jiným počtem dioptrií, aniž by to jakkoliv narušila fungování headsetu. Rozhodně se však jedná o inovativní metodu, která by výrazně snížila výrobní náklady a zároveň by poskytla komfort indisponovaným uživatelům. Uvidíme, zda Apple nakonec některé z těchto návrhů využije, nebo je schová na dobu neurčitou do šuplíku.