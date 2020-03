Nemocnice Milosrdných bratří přináší vlastní aplikaci COVID-19

Spolu s tím, jak se nákaza COVID-19 (bohužel) šíří, přibývá také množství informací, které se jí jakýmkoliv způsobem týkají. Internet je plný článků o tom, jak se koronavirová infekce projevuje, jak dlouhá je inkubační doba, jak se před ní můžete bránit, nebo co můžete udělat v případě, že se u vás projevily příznaky. Řada těchto informací ale může být nepodložená, zavádějící, případně zcela nepravdivá. Někomu zase nemusí vyhovovat kvůli pátrání po relevantních údajích prohlížet všechny možné zpravodajské servery, a dal by raději přednost aplikaci.

Co se týká aplikací, které jsou dostupné v App Storu, nemusíte mít naštěstí obavy z toho, že by mohly obsahovat nepravdivé informace. Společnost Apple totiž již nějakou dobu do svého online obchodu s aplikacemi nepouští software, který nepochází z oficiálních zdrojů, ať už se jedná o zdravotnické nebo vládní organizace. Nejnovějším přírůstkem do této skupiny aplikací je nástroj s prostým a všeříkajícím názvem „COVID-19“. Tato česká aplikace byla vyvinutá ve spolupráci s brněnskou nemocnicí Milosrdných bratří.

V aplikaci s názvem COVID-19 najdete základní a vyčerpávající informace, které se týkají nákazy, příznaků onemocnění, symptomů, prevence a dalších důležitých věcí. Kromě těchto informací ale COVID-19 přináší uživatelům na displeje jejich iOS zařízení také související aktuality z domova i ze světa. V aplikaci najdou uživatelé kromě jiného také aktuální statistiky, které se onemocnění týkají, a to jak z domova, tak i ze světa. Součástí aplikace COVID-19 je také přehledná mapa, v níž si uživatelé mohou zobrazit informace o kterékoliv zemi ve světě.