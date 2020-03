Apple chystá Apple Watch s Touch ID, dorazí možná už letos

Zatímco iPhony či iPady jsou již dlouhé roky zabezpečeny kromě kódu technologiemi Touch ID či Face ID a Macy se v posledních několika letech též dočkaly osazení snímačem pro otisky prstů uživatelů, v případě Apple Watch si můžeme o biometrické autentizaci nechat od jejich prvopočátku jen zdát. Jiné zabezpečení než číselný kód u nich totiž zkrátka neexistuje. To se však zřejmě Applu přestalo líbit a proto začal vymýšlet řešení, jak i své hodinky v tomto směru zdokonalit. Podle na sobě nezávislých zdrojů iUpdate a The Verifier už má navíc v tomto směru jasno – řešením bude Touch ID.

Fotogalerie Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 +15 Fotek Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 4 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 1 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 FB Vstoupit do galerie

V současné době má mít Apple v rukou hned dvě varianty Touch ID na Apple Watch. Tou první je svým způsobem nepřekvapivé řešení v podobě snímače implementovaného do digitální korunky, který by splýval se senzorem pro EKG, jenž je jednou z klíčových funkcí posledních generací Apple Watch. Druhou je pak o poznání elegantnější řešení ve formě ukrytí čtečky otisku prstu pod displej po vzoru Samsungu či spousty jiných výrobců, kteří používají podobné řešení u svých smartphonů. K jakému řešení má Apple v současnosti blíže není v tuto chvíli jasné, stejně jako visí otazníky nad přesným termínem vydání takto vylepšených Watch. Podle zdrojů se k němu totiž může Apple odhodlat už letos, avšak vyloučit se nedá ani rok 2021. Záležet bude zřejmě jak na vývoji, tak na rozhodnutí Applu, zda podobně vylepšené Watch uvede v roce, ve kterém svět devastuje koronavirus (což na podzim velmi pravděpodobně ještě částečně bude), či je raději nechá na příští rok a letos opět ukáže menší update Series 4 jako tomu bylo loni u Series 5.

Že Apple přemýšlí o implementace Touch ID v různých formách na Apple Watch svět ví již poměrně dlouho díky poměrně velkému množství patentů, které si na toto téma v minulosti registroval. Teprve dnes však slyšíme o tom, že by na podobné věci skutečně fyzicky pracoval a měl jí dokonce v takovém stavu, že by jí rád světu v relativně dohledné době nejenže ukázal, ale i nabídl. Kdyby to stihl již u letošního modelu, daly by se Apple Watch Series 6 označit za zřejmě nejpokrokovější model od vydání Apple Watch. Kromě Touch ID by totiž měly zvládat i měřit hladinu kyslíku v krvi a nativně analyzovat kvalitu spánku a to na úrovni daleko vyšší, než kterou disponují nynější aplikace z dílny vývojářů třetích stran. Spekuluje se rovněž o výrazném navýšení výkonu a prodloužení výdrže. Na jaké hodnoty bychom se mohli dostat je nicméně v tuto chvíli nejasné a ještě dlouho tomu tak bude. Hodinky si totiž svou premiéru odbudou velmi pravděpodobně až na podzim letošního roku po boku iPhonů 12.