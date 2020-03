5 aplikací, se kterými se můžete i v karanténě podívat do světových muzeí a galerií

Asi vám ani nemusíme připomínat, že momentálně po celém světě vládne pandemie koronaviru. Kromě klasických opatření, jako je například povinnost nosit roušky, se vláda České republiky rozhodla zavřít hranice země. Kvůli domu nesmí nikdo z nás vycestovat ven z naší země a samozřejmě nesmí ani nikdo do ní (vyjma českých občanů v zahraničí). To znamená, že do různých světových muzeí a galerií se v momentální situaci osobně nepodíváme. Proč ale nevyužít moderní technologie k tomu, abychom se do nich podívali na našich iPhonech či iPadech? V tomto článku se podíváme na 5 aplikací, se kterými se můžete na vašem zařízení přesunout do světových muzeí a galerií.

Google Arts & Culture

Aplikace Google Arts & Culture patří mezi jednu z nejlepších aplikací, kterou si pro prohlížení muzeí a galerií můžete momentálně stáhnout. Ať už chcete zjistit, jaký je rozdíl mezi moderním a nějakým ze starších umění, anebo si chcete projít nějaké světová muzea krok po kroku, tak společně s touto aplikací můžete. Celá aplikace je samozřejmě zdarma a nabízí toho ze všech aplikací doopravdy nejvíce. V aplikaci najdete nad 1200 různých institucí ze 70 zemí světa, a nutno podotknout, že všechno tohle v jediné aplikaci na obrazovce vašeho iPhonu či iPadu. K dispozici jsou například funkce pro perfektní a detailní zobrazení určitých děl, virtuální realita pomocí Google Cardboard a mnoho dalšího.

Metropolitan Museum of Art

Pokud byste chtěli někdy navštívit Metropolitní muzeum umění, zkráceně známé jako MET, tak by vám v tom mohla pomoci aplikace The Metropolitan Museum of Art. Kromě toho, že v rámci této aplikace můžete získat zvýhodněnou cenu lístku pro osobní návštěvu, tak se v aplikaci můžete samozřejmě po muzeu porozhlédnout. Kromě perfektních fotografií se zde nachází rozsáhlé texty a mnoho dalších informací, jejichž čtení vás rozhodně zabaví na dlouhé chvíle strávené v domácím prostředí. A jakmile karanténa a pandemie koronaviru skončí, tak se budete moci do MET vydat osobně, a ještě k tomu s levnějšími lístky.

Hermitage Museum

Museum Hermitage se nachází v ruském Saint Petersburgu. Stejnojmenná aplikace vás vezme na kompletní výpravu napříč celým muzeem. Můžete si v ní prohlédnout všechny místnosti a prakticky každý kout tohoto notorického muzea. Užijete si ty největší mistrovská díla, která jsou v Hermitage k dispozici a zjistíte o nich nové a zajímavé informace. Obdivovat budete moci také interiéry tohoto místa a mnoho dalších věcí. Nutno podotknout, že se tato aplikace stále dočkává nových vylepšení. Je-li vašim snem se někdy do Hermitage Museum podívat, tak je stejnojmenná aplikace skvělým počátečním krokem k uskutečnění.

9/11 Museum Audio Guide

Kdo z nás by si nepamatoval na tragickou událost, která se udála 11. září 2001. V rámci těchto teroristických útoků na Světové obchodní centrum (WTC), známé také jako dvojčata, zaútočilo 19 příslušníků militantní islamistické organizace al-Káida, kteří unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do WTC, jedno do budovy Pentagonu, a poslední se zřítili po boji mezi teroristy a pasažéry. V rámci aplikace 9/11 Museum Audio Guide se můžete přesunout do děje celého teroristického útoku a zjistit zajímavé informace. Kromě toho aplikace připomíná také bombové útoky na WTC, které proběhly 26. února 1993. Zkrátka a jednoduše, vše, co jste chtěli zjistit o 9/11, zjistíte v rámci aplikace 9/11 Museum Audio Guide.

British Museum Guide

Svou aplikaci nabízí také Britské muzeum, které se nachází v londýnském obvodu Camden. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších muzeí historie a kultury na světě. Bylo založeno v roce 1753 a jeho základem se stala sbírka lékaře a vědce sira Hansa Sloana. Kromě toho v muzeu najdete například sbírku děl ze starověkého Egypta, starověkého Řecka, starověké Číny a mnoho dalších zemí. V rámci této aplikace najdete různé obrázky a zajímavé texty, díky kterým se můžete vzdělávat. Pokud vás aplikace zaujme a rozhodnete se v budoucnosti pro osobní návštěvu, tak můžete aplikaci využít pro lepší orientaci v muzeu.