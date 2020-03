Zářijové představení iPhonů 12 je v ohrožení

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že se jeden z největších dodavatelů Applu – společnost Foxconn – začal chystat na výrobu iPhonů 12. Mnozí jablíčkáři proto okamžitě nabyli dojmu, že zvěsti o zrušení “dvanáctek” pro letošní rok či jejich odložení na neurčito jsou pryč a telefonů se zaručeně dočkáme. Dobře informovaný asijský portál Nikkei nicméně dnes v noci tyto naděje opět pošlapal.

Podle zdrojů Nikkei pocházejících přímo z Applu v současné době vedení kalifornského giganta diskutuje nad tím, zda nebude lepší představení a prodeje letošních iPhonů odložit. Kromě potenciálních problémů s výrobou, které by pramenily z dlouhé odstávky čínských fabrik jejich dodavatelů, si totiž čím dál více uvědomují také to, že kvůli současné náladě ve světě by mohl být iPhone 12 uživateli odignorován a to i přes své kvality. To si však Apple u modelu, který má znamenat průlom v jeho nabídce, jelikož přinese podporu 5G sítí či nový design, nemůže v žádném případě dovolit.

Rozhodnutí o tom, kdy Apple iPhone 12 vydá, má podle zdrojů padnout nejpozději do května. Ve hře jsou pak v tuto chvíli tři hlavní varianty – telefony představit klasicky v září, telefony představit v říjnu či listopadu, telefony představit až v roce 2021. K jaké variantě má Apple v současnosti blíž sice zdroje neuvádí, nicméně už nyní je jasné, že třetí varianta je zároveň suverénně nejzazší. Vánoční sezonu bez nových iPhonů by totiž Apple finančně tvrdě pocítil, jelikož právě toto období je na jejich prodeje vždy suverénně nejlepší. Kdyby však i letos musel přes Vánoce tlačit iPhony 11 a 11 Pro, prodejně by rozhodně nezazářil – tím spíš, když by mnozí uživatelé čekali na začátek příštího roku a potenciální launch iPhonů 12. Finální verdikt si nicméně vyslechneme až v květnu.