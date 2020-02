Jak Apple zajistil, že iPhony 12 zřejmě jako první smartphony na světě nabídnou 5nm procesory

Zdá se, že ani v době, kdy se celý svět klepe před následky koronaviru, přemýšlí Apple nad tím, jak své konkurenci ztrpčit život. Podle analytika Ming-Chi Kua se totiž před nedávnem rozhodl pro poměrně zajímavý krok, který jeho konkurenci rozhodně nepotěší. Mnoha z nich totiž de facto znemožnil nasazení nových 5nm procesorů do jejich smartphonů.

V minulosti jsme byli již mnohokrát svědky toho, že Apple svůj dodavatelský řetězec vytížil natolik, že ten již nebyl schopen spolupracovat téměř s nikým jiným. Díky tomu si tak kalifornský gigant velmi chytře a hlavně bezbolestně zajistil, že některé technologie bude moci u svých produktů využívat takříkajíc exkluzivně, jelikož je konkurenci zkrátka nebude mít kdo dodat. Přesně to je i případ nových procesorů postavených vyráběných 5nm výrobním procesem. Ty nebyly ještě nikdy ve smartphonech využity a mnohé společnosti proto závodí v tom, kdo tuto skutečnost zlomí. A právě zde vstoupil do hry i Apple. Procesory jeho nových iPhonů 12 mají být totiž také založeny na 5nm výrobním procesu, avšak vzhledem k podzimnímu představení novinek se dostal Apple v tomto závodě do špatné pozice. Podle Ming-Chi Kua se proto rozhodl razantně zvýšit objednávky těchto procesorů u svých dodavatelů a to až o 40 %, čímž de facto zablokoval naprostou většinu konkurence, která je chtěla též využít.

Možná si kladete otázku, proč konkurence prostě nezvolí jiné dodavatelské firmy. Odpověď na ní je však velmi jednoduchá – protože zkrátka nejsou. 5nm výrobní proces mobilních procesorů je totiž technologicky velmi náročný a zatím jej zvládá ve velkém jen hrstka světových společností. Výrobní rozmach tohoto typu procesorů se navíc vzhledem k nynější situaci okolo koronaviru nedá příliš očekávat, jelikož naprostá většina fabrik řeší spíš to, zda budou vůbec otevřené, než to, jaké služby svým klientům nabídnou. S trochou nadsázky se tak dá říci, že situace okolo koronaviru je z hlediska exkluzivity 5nm procesorů vodou na mlýn Applu. Jaké výhody 5nm procesory iPhonům 12 přinesou si můžete přečíst zde.