Zaměstnanecké Apple tenisky se vydražily za čtvrt milionu korun

Někteří příznivci společnosti Apple neprahnou vždy jen po iPhonech. Na nejrůznějších aukčních a prodejních serverech se velké popularitě těší také různé oblečení nebo dokonce i obuv, kterou Apple nechal v minulosti vyrobit pro své zaměstnance. Zájemci o tyto výrobky za ně neváhají zaplatit téměř jakoukoliv částku – například za pár tenisek, které byly exkluzivně navrženy v polovině devadesátých let minulého století pro zaměstnance Applu, zaplatil zájemce v přepočtu téměř čtvrt milionu korun, a to přes to, že již byly mírně obnošené

Zajímavé je, že stejný typ tenisek – jen v lepším stavu – se v roce 2017 dražil za vyvolávací cenu 15 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 376 tisíc korun), u aukce je ale uvedeno, že se neprodaly. Další podobný pár tenisek se prodal na webu Poshmark za 2500 dolarů (v přepočtu zhruba 62 tisíc korun). Steve Jobs měl sice v oblibě značku New Balance, zaměstnanecké tenisky ale pro Apple vyrobila společnost Reebok. Mezi oblíbené sběratelské kousky patří také Apple trička. Cupertinská společnost provozovala v osmdesátých letech firemní obchod, určený pouze pro zaměstnance. V tomto obchodě byly k dostání upomínkové předměty s různými logy a slogany, a řada z nich byla vyrobena pouze omezeném množství – není tedy divu, že poptávka po nich je opravdu velká. Jedním z nejznámnějších kousků z dané éry je mikina, kterou zaměstnanci společnosti Apple nosili v době vydání prvního Macu. Mikina nesla nápis „90 HRS/WK AND LOVING IT“.

V současné době lze (za běžných okolností) upomínkové předměty společnosti Apple zakoupit například v návštěvnickém centru v cupertinském Apple Parku. Zákazníci si zde mohou zakoupit například látkové tašky nebo dětské dupačky. Speciální upomínkové předměty se prodávají také k příležitosti nejrůznějších akcí – v galerii tohoto článku si můžete prohlédnout kšiltovky a trička, která se rozdávala účastníkům vývojářské konference WWDC v roce 2017.