Jak na Macu používat funkci vyjmout a vložit

Prakticky všichni uživatelé ví o tom, že na Macu a MacBooku můžeme v rámci operačního systému macOS soubory jednoduše kopírovat a vkládat na jiné místo. Pokud jste však na macOS přešli z konkurenčního systému Windows, tak jistě víte, že zde existuje jednoduchá klávesová zkratka Control + X, díky které soubory vyjmete, a poté jej přímo vložíte na jiné místo – bez vytvoření kopie. Vzhledem k tomu, že Control ve Windows je prakticky Command v macOS, tak by uživatele mohlo napadnout, že v macOS bude zkratka pro vyjmutí souborů stejná, tedy Command + X. Opak je však pravdou a v tomto případě se podobnost macOS s Windows nekoná. I přesto lze soubory v macOS jednoduše vyjmout a vložit – pokud se chcete dozvědět, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Macu používat funkci pro vyjmutí souborů

Už tedy víte, že pro zkopírování souboru stačí v macOS využít klávesovou zkratku Command + C, pro vložení poté zkratku Command + V. Tímto způsobem se však v novém umístění vytvoří kopie onoho dokumentu a původní dokument zůstane umístěn tam, kde byl. Pokud byste tedy chtěli docílit toho, aby se soubor v macOS nezkopíroval, ale vyjmul a přesunul na nové místo, tak prvně klasickým způsobem soubor zkopírujte pomocí klávesové zkratky Command + C. Poté však neproveďte vložení pomocí klasické klávesové zkratky, ale v novém umístění stiskněte klávesovou zkratku Command + Option + V. Tímto se soubor z původního umístění přímo přesune a nebude vytvořena jeho kopie.

Nutno podotknout, že takto to funguje pouze u souborů a složek, se kterými operujete ve Finderu. V případě, že byste chtěli například v Safari anebo ve Wordu vyjmout a vložit nějaký text, tak stačí využít „logicky správnou“ zkratku v podobě Command + X. Tímto se text vyjme a jakmile se budete kurzorem nacházet na místě, kde chcete vyjmutý text vložit, tak stačí využít klávesové zkratky Command + V (bez tlačítka Option). Z jakého důvodu se Apple rozhodl funkci Vyjmout takto zkomplikovat není jasné, tudíž se s tím budeme muset prostě a jednoduše smířit.