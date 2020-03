Již několik měsíců zpět jsme se od Applu dočkali zajímavé zprávy, ve které stálo, že se uživatelé iPhonů, iPadů a Maců konečně dočkají možnosti, díky které budou schopni sdílet složky na iCloudu s lidmi. Nikdo však ale netušil, že to bude trvat takovou dobu. Prakticky až do včerejška jste složky na iCloudu s lidmi sdílet nemohli. Byli jste buď omezení na jediný soubor, anebo jste složku museli před sdílením jednoduše komprimovat do souboru ZIP, a ten poté sdílet. S včerejším vydáním iOS a iPadOS 13.4, a také macOS 10.15.4 Catalina je však tohle omezení pryč a složky lze na iCloudu konečně sdílet. V tomto článku se tedy podíváme na to, jak na Macu a MacBooku můžete sdílet složky na iCloudu.

Jak na Macu sdílet složky na iCloudu

Nejprve je samozřejmě nutné, abyste váš Mac či MacBook aktualizovali na nejnovější verzi operačního systému macOS s označením 10.15.4 Catalina. Po aktualizaci už jen stačí, abyste se na vašem jablečném počítači přesunuli do Finderu. Odsud v levém menu klepněte na kolonku s názvem iCloud Drive. Jakmile tak učiníte a ocitnete se na vašem cloudovém úložišti, tak najdětě anebo vytvořte složku, kterou chcete v rámci iCloudu sdílet. Po nalezení či vytvoření složky už jenom stačí, abyste na ni kliknuli pravým tlačítkem (popřípadě dvěma prsty na trackpadu). Z rozbalovacího menu, které se zobrazí, najeďte kurzorem na kolonku Sdílení. Poté se vám otevře druhé menu, ve kterém už jen stačí zvolit možnost Přidat uživatele. Po kliknutí na tuto možnost už se zobrazí okno, ve kterém lze konkrétním uživatelům poslat pozvánku pro sdílení. Zároveň máte k dispozici možnost Volby sdílení, kde lze nastavit přístup a oprávnění uživatelů. Sdílení stačí poté potvrdit stisknutím Sdílet.

Pokud si nejste jistí, na jaké verzi operačního systému váš Mac či MacBook běží, tak stačí v levém horním rohu klepnou na ikonu . Z menu poté vyberte možnost O tomto Macu. Zobrazí se nové okno, kde se v horní části v záložce Přehled zobrazí info o verzi vašeho operačního systému. Pokud se zde nenachází verze 10.15.4, tak musíte vaše zařízení aktualizovat. Toho docílíte tak, že se přesunete do Předvolby systému -> Aktualizace softwaru, kde ji můžete vyhledat a aktualizovat. Pokud však máte aktivní automatické aktualizace, měli byste mít poslední dostupnou verzi systému.