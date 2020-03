Jak na iPhonu sdílet složky na iCloudu

Je to již několik měsíců nazpět, co Apple oznámil, že brzy konečně přinese na iPhonech a iPadech v rámci aplikace Soubory podporu pro sdílení složek na iCloudu. Pokud jste s příchodem iOS a iPadOS 13 začali Soubory používat naplno, tak jste už určitě zjistili, že jednotlivé soubory zde sdílet lze, avšak složky nikoliv. Pro jejich sdílení jste je museli prvně komprimovat, a až poté sdílet. V aktualizacích iOS, iPadOS 13.4 a macOS 10.15.4, které vyšly ve včerejších večerních hodinách, se však všechno změnilo a složky můžeme konečně v Souborech s pomocí iPhonů a iPadů sdílet. V tomto návodu se podíváme, jak na to.

Jak na iPhonu sdílet v aplikaci Soubory složky na iCloudu

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu sdílet složky na iCloudu, tak je prvně nutné, abyste tato zařízení aktualizovali na operační systém iOS 13.4, potažmo iPadOS 13.4. Poté zde otevřete nativní aplikaci s názvem Soubory (pokud ji v zařízení nemůžete najít, možná jste ji odstranili – stačí ji znova stáhnout v App Storu). Zde už si jen stačí otevřít umístění iCloud, a poté najít či vytvořit složku, kterou chcete sdílet. Jakmile ji najdete či vytvoříte, tak na ní podržte prst (v případě, že máte připojenou myš, tak klepněte pravým tlačítkem) a z rozbalovacího menu, které se objeví, vyberte možnost Sdílet. Otevře se vám nové okno, kde pro sdílení mezi lidmi klepněte na kolonku Přidat lidi. Poté už si stačí vybrat, jakým způsobem chcete lidem zaslat pozvánky. Zároveň lze v sekci Volby sdílení nastavit, jaký přístup budou lidi pozvaní ke sdílení mít.

Pokud si nejste jistí, jakou verzi operačního systému na vašem zařízení máte, tak se stačí přesunout do Nastavení -> Obecné -> Informace. Zde se poté u kolonky Verze softwaru nachází ta verze iOS či iPadOS, která na vašem zařízení běží. V případě, že zde nevidíte verzi 13.4, tak přejděte do Nastavení -> Informace -> Aktualizace softwaru, kde vyhledejte a nainstalujte aktualizaci. Pokud však máte nastavené automatické aktualizace systému, tak byste měli mít poslední verzi systému nainstalovanou automaticky.