Adidas GMR: Zlepšujte svůj tým ve hře FIFA Mobile vlastním pohybem

Pokud jste velkými fanoušky fotbalu, jistě vám neunikají v tomto směru ani hry. Samozřejmě i na mobilu si dokážete slušně a kvalitně odehrát fotbalové zápasy. V App Store najdete například skvělý Dream League Soccer 2020, eFootball PES 2020 a FIFU Mobile. Poslední jmenovaná hra nyní přichází s novinkou, jak vylepšovat svůj tým. Jistě, jsou možné in-game nákupy, proč se ale nepodílet na vylepšování týmu sám? Adidas představil zařízení, které nazývá GMR. Jedná se o stélku, kterou vložíte do kopaček/bot (své silnější nohy), a vlastním sportovním přičiněním budete díky štítku Jacquard Tag, jenž vložíte do stélky, vylepšovat svůj tým.

Pokud hrajete FIFU Mobile, mohli jste si všimnout uprostřed hlavního menu cihly s Paulem Dybalou, která odkazuje na Adidas GMR. Abyste mohli tuto novou sekci využívat, potřebujete GMR s štítkem vlastnit. Zjednodušeně řečeno, dáte zařízení do obuvi a půjdete běhat či hrát fotbal. Vaše aktivita bude zaznamenána a vy pak za výkon dostanete herní odměny. Pokud se nemýlím, ihned po zakoupení zařízení obdržíte do Ultimate Teamu Paula Dybalu na pozici ST, CAM nebo RW s hodnocením 95, jelikož předpokladem pro jeho získání je GMR level 1. Ve hře rovněž můžete vidět týdenní výzvy, momentálně tedy 25/75 sprintů po 25/75 metrech, 5/15/40 tvrdých střel z velkého vápna či běh o délce 1000 metrů.

Samozřejmostí jsou i achievementy. Ty prvotní spočívají v tisíci kopnutí do balónu, kilometrovém sprintu, splnění dvanácti týdenních questů a také v desetikilometrové chůzi. Stélku tedy můžete dát do obuvi, jít se projít, a stejně jste schopni dostat za splnění achievementu odměnu. Za zvládnutí těchto čtyř achievementů splníte level a dostanete odměnu. Prozatím je ve hře k vidění 5 levelů, přičemž ten poslední pro splnění vyžaduje 30 tisíc kopnutí do míče, celkem 30 kilometrů sprintu, splnění 168 týdenních questů a 300 kilometrů chůze. K dispozici je i tabulka, své výsledky tedy budete moci porovnat i s jinými uživateli, a třeba se motivovat k lepším výkonům. GMR můžete zakoupit přímo ve hře, ikonka vás odkáže na stránky adidas.cz.

Sám Adidas na webu tvrdí, že GMR byl vytvořen ve spolupráci s Googlem a EA Sports. Společnost na svém webu dále uvádí, že štítek Jacquard Tag je vybaven gyrosenzorem, akcelerometrem a procesorem. Rovněž za pomoci několika algoritmů zvládá měřit pohyby typické pro fotbal. Kromě počtu kopů, rychlosti běhu a naběhaných kilometrů si údajně poradí také s měřením rychlosti střely. Aby vše do sebe zapadlo, budete potřebovat GMR, hru FIFA Mobile, aplikaci GMR a samozřejmě vlastní trénink. Jelikož má štítek Jacquard Tag vlastní firmware, můžeme zřejmě do budoucna očekávat i nějaká vylepšení. Štítek je pak nabíjen skrze mikro USB a data jsou přenášena za pomoci Bluetooth. Pokud hrajete fotbal nebo jste fanoušky fotbalu, pravděpodobně vás podobný produkt opravdu nadchne. Cena GMR je 899 korun.