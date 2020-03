Foxconn se začal chystat na výrobu iPhonů 12, jejich odložení na příští rok tak zřejmě nehrozí

Drtivou většinu společností a výrobců postihla nenadálá situace v podobě šířícího se koronaviru, který ochromil produkci v Číně a na několik týdnů vyřadil z provozu většinu továren. Výjimkou není ani jeden z největší dodavatelů jablečné společnosti, Foxconn, který tímto utrpěl pořádnou ránu a vytasil se s nepříliš příznivými prognózami na příští měsíce. Skoro to až vypadalo, že se bude muset z důvodu nedostatku součástek vydání iPhonu 12 odložit, ale naštěstí z Číny přišly dobré zprávy. Výrobce má totiž dostatek zaměstnanců a kapacit na to, aby poptávku po nové generaci zvládl.

Foxconn je jednou z řady společností, které se ocitly kvůli koronaviru, též známým jako COVID-19, pod neuvěřitelným tlakem a byly nuceny takřka s okamžitou platností poslat spoustu zaměstnanců domů nebo z velké části pozastavit výrobu. Z tohoto důvodu se už téměř ani nepředpokládalo, že by se výroba mohla brzy navrátit do normálu a zlí jazykové dokonce tvrdili, že situace ovlivní také chystaný iPhone 12, který by mohl být odložen. Nejnovější zpráva z dílny Nikkei však naštěstí tyto obavy maže a Foxconn má údajně dost zaměstnanců na to, aby pokryl veškerou poptávku a započal masovou výrobu nového jablečného telefonu. Nouze o pracovníky tedy není a zbytek z nich se momentálně navrací zpět do práce po nucené dovolené.

Konec konců, dodavatel se připravuje na vydání iPhonu 12 dostatečně dopředu, a to až několik měsíců. Výroba by totiž měla vyvrcholit již v červenci, kdy se očekává, že bude valná většina telefonů již připravená na podzimní vydání. Tak či onak, produkce v únoru a března haprovala a pohybovala se zhruba na polovině běžného objemu, tudíž ještě nějakou dobu potrvá, než se situace vrátí zpět do normálu. Ještě ale zdaleka není vyhráno, Foxconn totiž není jediná partnerská společnost a v mnoha zemích stále platí opatření, která mají zamezit dalšímu šíření. Zářným příkladem je Malajsie, kde byla na dva týdny hromadně přerušena výroba. Výrazně ovlivněny jsou ale i evropské země v čele s Velkou Británií, Itálii a Německem, avšak ušetřeny nejsou ani Spojené státy. Kupříkladu americký Broadcom se vyjádřil, že koronavirus bude mít dopady na výrobu polovodičů, což by mohlo Applu házet další klacky pod nohy. Uvidíme, jak se jablečná společnost s nenadálou situací popasuje.