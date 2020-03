V případě, že vlastníte MacBook, popřípadě Mac a trackpad, tak se vám určitě už nejednou stalo, že jste se namísto přesunu mezi aplikacemi vrátili v Safari o stránku vpřed či vzad. Klasickým gestem pro přechod mezi aplikacemi je přesun třemi prsty zprava doleva anebo zleva doprava. V případě, že se chcete vrátit například v Safari o stránku vzad či vpřed, tak musíte směrem doleva či doprava po trackpadu přejet dvěma prsty. Čas od času se může stát, že třetí prst na trackpad prostě pořádně nepřiložíte, anebo trackpad rozpozná dva prsty jako jeden – a v tomto případě se namísto přechodu mezi aplikacemi přesunete o stránku vpřed či vzad. V tomto článku se dozvíte, jak se z této šlamastyky můžete „vykroutit“ a přesun mezi stránkami deaktivovat.

Jak na Macu zamezit nechtěnému přesunu mezi stránkami namísto přesunu mezi aplikacemi

Nejprve na vašem Macu či MacBooku klepněte v levém horním rohu na ikonu . Jakmile tak učiníte, tak v rozbalovacím menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému… Kliknutím na tuto možnost se zobrazí nové okno, ve kterém najdete veškeré sekce pro úpravu předvoleb systému. Abyste mohli deaktivovat přesun gestem mezi stránkami, tak se v okně s předvolbami přesuňte do sekce Trackpad. Zde už jen poté stačí, abyste se v horním menu přesunuli do záložky Další gesta. V tomto okně deaktivujte odškrtnutím gesto s názvem Přejetí mezi stránkami. Tímto způsobem jste úspěšně deaktivovali gesto pro přesouvání mezi stránkami a už by se vám nemělo stávat, že se omylem přesunete zpět či vpřed na stránce a nikoliv v rámci aplikací.

Osobně jsem se k deaktivaci funkce pro přesouvání mezi stránkami rozhodl kvůli tomu, že se mi při nechtěném přesunu mezi stránkami namísto mezi aplikacemi vymazala část článku, který jsem psal. Navíc k tomu jsem o dost častěji využíval právě přesun mezi aplikacemi pomocí třech prstů, než přesun mezi stránkami dvěma prsty. Nutno podotknout, že po deaktivaci gesta Přejetí mezi stránkami si můžete u gesta Přejetí mezi aplikacemi nastavit, aby gesto reagoval na posunutí pouze dvou prstů a nikoliv tří.