Jak na iPhonech fotit do formátu RAW

To, že nejnovější iPhony mají naprosto skvělou fotosoustavu, která bodovala v nejednou testu mobilních fotoaparátů, nemusíme vést dlouhé diskuze. U nejnovějších vlajkových lodí od Applu jsme se navíc dočkali také přepracované aplikace Fotoaparát, která konečně nabízí například možnost fotit v různých formátech, nastavit noční režim a mnoho dalších funkcí. Bohužel, prozatím však umí v rámci nativní aplikace iPhone fotit pouze do formátů JPEG a HEIC. Stále chybí možnost formátu RAW, který využívá praktický každý profesionální fotograf, a to kvůli rozsáhlým možnostem pro úpravu. Pojďme se v tomto článku podívat, jak tedy můžete nejen na nejnovějších iPhonech fotit do RAW.

Obscura

První aplikací, která vám focení do formátu RAW dovolí, je Obscura. Tuto aplikaci jste si mohli v jedné z předchozích akcí od samotného Applu stáhnout naprosto zdarma, bohužel už však tato akce neplatí. O možnosti stažení zdarma jsme však psali na našem magazínu, takže je dosti možné, že aplikaci Obscura máte „zakoupenou“, a ani o tom nevíte. Jinak si ji musíte zakoupit, a to za 129 korun. Pokud chcete v aplikaci Obscura nastavit focení do formátu RAW, tak stačí ve spodním menu najet na kolonku Format, a odsud jej po rozkliknutí vybrat. Kromě toho nabízí Obscura další rozšířené možnosti, mezi které patří například ruční nastavení expozice, zaostření, filtrů, přiblížení, mřížky a mnoho dalšího. Tato aplikace je tedy naprostým základem pro každého fotografa, jenž vlastní nejnovějších iPhone.

Halide

Podobnou aplikací, jako je výše zmíněná Obscura, je Halide. Obě aplikace jsou si velice podobné a nabízí prakticky totožný zážitek z používání. Liší se prakticky jen v rozložení některých funkcí. I v tomto případě si musíte za Halide zaplatit, a to konkrétně 149 korun. Některé z vás by mohl k instalaci Halide přesvědčit také fakt, že má oproti Obscura lepší hodnocení v App Storu. Obscuru můžete samozřejmě použít i na starší iPhone a získáte prakticky totožný požitek, avšak v případě Halide získáte pro iPhone 11 a 11 Pro (Max) mnoho funkcí navíc (tím samozřejmě nechci říct, že Halide není k dispozici na starší iPhone). Pro přepnutí do formátu RAW stačí, abyste v pravé dolní části aplikace klepnuli na ikonu formátu a zde možnost RAW zvolili. Kromě toho si samozřejmě i v Halide můžete nastavit mnoho dalších funkcí, společně s možností fotit i portrétové fotografie.