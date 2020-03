TripMode: Když potřebujete na Macu ušetřit data z vašeho mobilního hotspotu

I přesto, že v momentální situaci nabízí například T-Mobile neomezená data zdarma, a to až do 1. dubna 2020, tak ostatní operátoři podobné akce nenabízejí. To znamená, že se veškeří uživatelé musí spoléhat na svůj obyčejný datový balíček, který je mnohdy menší, než pár gigabajtů. Čas od času, například na cestě, anebo při nefunkční Wi-Fi, se musíte s vaším Macem či MacBookem připojit prostřednictvím hotspotu na mobilní data vašeho iPhonu. Jak tato mobilní data na Macu při připojení k iPhonu šetřit se dozvíte v tomto článku.

TripMode: Když potřebujete ušetřit data z vašeho mobilního hotspotu

I když se to na první pohled nemusí zdát, tak se na vašem Macu či MacBooku děje na pozadí mnoho věcí. Ať už jsou to klasické procesy, tak se na Macu dějí různé síťové operace. Mezi ty může patřit například odesílání dat na iCloud, anebo třeba stahování aktualizací různých aplikací. V tomto případě se vás Mac rozhodně nezeptá, zdali tyto úkony může, či nemůže provádět. A přesně tohle za vás řeší aplikace TripMode – jednoduše vašemu Macu či MacBooku řekne, aby při aktivaci neodesílal ven žádná data. Po stažení aplikace TripMode se v horní liště objeví malá ikona, která automaticky identifikuje, když se připojíte k hotspotu – a poté automaticky aktivuje šetřící mód.

Pokud ikonu aplikace v horní liště otevřete, tak si můžete jednoduše pomocí přepínačů nastavit, jakým aplikacím chcete povolit přenos dat, a kterým zase nikoliv. Pomocí přepínače si samozřejmě můžete nastavit, aby se TripMode automaticky spouštěl na určité Wi-Fi síti, na které se zrovna nacházíte. To je prakticky vše, co tato aplikace umí. Nutno však podotknout, že to, co dělá, dělá na jedničku. TripMode si můžete ze stránek vývojářů stáhnout za 175 korun, popřípadě můžete využít sedmidenní neomezené zkušební verze zdarma.