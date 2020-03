Se Siri už si můžete popovídat už i o koronaviru

Společnost Apple se v současné době snaží v souvislosti s koronavirovou pandemií pomáhat svým uživatelům všemi možnými způsoby. Uživatelé, kteří mají pochybnosti o tom, zda se náhodou nenakazili nemocí COVID-19, mohou nyní k zorientování ve svých symptomech, jejich závažnosti nebo míře pravděpodobnosti nákazy využít hlasovou asistentku Siri.

Fotogalerie Siri instrukce koronavirus 2 Siri instrukce koronavirus 3 Siri instrukce koronavirus 4 Siri instrukce koronavirus 1 Vstoupit do galerie

Pokud v těchto dnech položíte Siri na svém Apple zařízení otázku ve znění „Do I have the Coronavirus?“, spustí hlasová asistentka jednoduchý dotazník, ve kterém se vás zeptá, zda máte některý ze symptomů, jak moc závažné tyto symptomy jsou, a na základě vašich odpovědí vám nabídne odpovídající řešení. Společnost Apple při tvorbě tohoto interaktivního dotazníku vycházela z informací, poskytnutých Centrem pro kontrolu nemocí a veřejnými zdravotnickými službami USA. Společnost Apple, stejně jako jiné firmy, které se v boji proti koronaviru angažují, vyzývá uživatele, aby v případě pochybností nejprve kontaktovali svého lékaře telefonicky a nevydávali se bez rozmyslu na cestu do nemocnice.

Mohlo by vás zajímat Tato aplikace vám může pomoci zjistit, zda máte koronavirus Apple Watch Pavel Jelič 20. 3. 2020 „/]

Apple se snaží boj proti koronavirové pandemii podpořit i finančně – na aktivity, spojené s aktuální situací, věnoval více než 15 milionů dolarů. Finančně podporuje i své zaměstnance, kteří kvůli opatřením, spojeným s pandemií, museli zůstat doma. Aktuálnímu stavu společnost Apple přizpůsobuje i nabídku ve svém App Store – nabízí aplikace pro práci i zábavu doma, věnuje ale také velkou pozornost tomu, jaké aplikace budou do App Storu v souvislosti s COVID-19 umístěny. Firma se snaží o to, aby se k jejím zákazníkům dostaly pouze relevantní a důvěryhodné informace, proto do svého online obchodu s aplikacemi přijímá v souvislosti s COVID-19 pouze aplikace, které pocházejí z oficiálních zdrojů.