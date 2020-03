Příchod iPhonu 12 s 5,4” displejem potvrzen dalším zdrojem

Nad kompaktními iPhony ještě Apple nezlomil hůl. Vyplývá to alespoň ze zpráv z uplynulých měsíců, podle kterých chystá kalifornský gigant na letošní podzim představení iPhonu 12 s 5,4” displejem, který by se měl velikostně pohybovat mezi iPhonem SE a iPhonem 7. O vývoji tohoto modelu jsme sice nyní nějakou dobu neslyšeli, asijský portál DigiTimes však nyní naděje na jeho příchod oživil zajímavým zjištěním.

Zdroje DigiTimes nejenže vývoj 5,4” iPhonu 12 potvrdily, ale rovnou prozradily, kdo se stane výrobcem jeho OLED displejů. Tento úkol svěří Apple čínské společnosti BOE, která spojí pro tyto účely síly s General Interface Solutions též se sídlem v Číně. Obě společnosti se v minulosti alespoň z hlediska výroby displejů ukázaly jako nanejvýš spolehlivé a podobný výsledek se dá proto očekávat i nyní. Tím spíš, když v Číně již začíná pozvolna opadat pandemie koronaviru a vše se tak začíná vracet do starých kolejí. Kromě typu displeje víme o 5,4” iPhonu 12 třeba i to, že nabídne podporu 5G sítí, designově se bude shodovat s ostatními iPhony 12 a přinese duální fotoaparát. V nabídce Applu by pak měl zaujmout místo pro levnější high-endový iPhone, které nyní patří iPhonu 11 a XR. Co se týče ceny, ta se bude velmi pravděpodobně pohybovat někde kolem 20 tisíc korun, stejně jako v případě modelů 11 a XR. Představení novinky by pak mělo proběhnout v září letošního roku, pokud tedy koronavirus tyto plány nezhatí.