Nová Apple TV nabídne větší úložiště, tvOS 14 pak Čas u obrazovky a Dětský režim

Poslední generaci Apple TV představil kalifornský gigant již zhruba před dvěma a půl roky. Svou premiéru si totiž odbyla už na Keynote 2017 po boku iPhonu X či AirPower. Jedná se tedy o již poměrně starý produkt, který by si aktualizaci hardwaru zasloužil jako sůl. Této skutečnosti si je velmi dobře vědom i samotný Apple, který podle relativně velkého úniku informací v čele se zmínkami o produktu v betách iOS 13 a iOS 14, již na nástupci nynější Apple TV 4K pilně pracuje. Co od ní očekávat?

Z minulých týdnů již víme, že novou Apple TV osadí Apple velmi pravděpodobně čipsetem A12 či A13 Bionic, které tepou v iPhonech XS a 11 (Pro). Oproti nynějšímu A10X se tedy dočkáme velkého výkonnostního zlepšení, které bychom měli pocítit primárně při hraní her z Apple Arcade. Této službě pak přizpůsobí Apple podle čerstvých informací youtubového kanálu iUpdate a magazínu The Verifier i úložiště. Místo 32 GB a 64 GB úložných variant, které známe z nynějších modelů, totiž bude údajně novou generaci Apple TV nabízet s interním úložištěm 64 GB a 128 GB. Díky tomu si na ní budou moci uživatelé nainstalovat mnohem větší množství her než doposud, což je rozhodně vítaný bonus.

Po vzoru iOS a macOS

Zdroje rovněž prozradily zajímavé detaily ohledně operačního systému tvOS 14, který Apple představí letos v červnu a veřejnosti jej následně uvolní na podzim. V tom má dorazit funkce Čas u obrazovky, známý ze systémů iOS, iPadOS a macOS. Díky ní si budou moci uživatelé lépe kontrolovat svůj čas strávený u Apple TV a popřípadě si nastavovat různé limity, které mu pomohou tento čas omezit. Rodiče pak potěší přidání Dětského režimu, který jim umožní vytvoření speciálního dětského účtu pro jejich ratolest, u kterého bude možné nastavit jak různé časové limity, tak i aplikace a programy, které bude možné přes účet spustit.

Nová Apple TV, která se má designově shodovat s nynější Apple TV 4K, by si měla podle zdrojů svou premiéru odbýt na podzim letošního roku. Záležet nicméně bude také na tom, jak se bude vyvíjet situace okolo pandemie koronaviru. Pokud by nějak gradovala, je možné, že by Apple představení produktu odsunul. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáží až následující měsíce.