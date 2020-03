Novinky pro HomeKit v iOS 14: Rozpoznávání tváří kamerami, Night Shift pro světla i lepší správa zvuku Apple TV

Chytré domácnosti se těší v posledních letech obří popularitě. To si velmi dobře uvědomuje i Apple, který se proto chystá v nových verzích svých operačních systémů v čele s iOS 14 výrazně vylepšit svou platformu pro správu chytrých domácností HomeKit. Vyplývá to alespoň z kódu iOS 14, který se podařil získat magazínu 9to5mac. Co bude nového?

Přizpůsobení teploty světla v závislosti na denní době

Přestože toho v současnosti umí HomeKit skrze aplikaci Domácnost relativně dost, stále jsou věci, na kterých se dá výrazně zapracovat. Jednou z nich je i přizpůsobování teploty světla denní době. Tato věc je sice v současnosti dostupná jak ručně, tak i přes některé aplikace třetích stran, avšak automatické nativní řešení přes Domácnost chybí. Apple proto dle kódu iOS 14 pracuje na vylepšení, které by mělo aplikaci Domácnost automatické regulování teploty světla v závislosti na denní době nastavit. Tato novinka by přitom měla být ještě inteligentnější než v případě iOS a teplotu světla by měla pozvolna měnit v závislosti na denní době a nikoliv naráz v určitou hodinu. Díky tomu bychom si tak měli užívat stále příjemné a ničím nerušící světlo bez jakéhokoliv našeho zásahu.

Rozpoznávání obličejů na kamerách

V loňském roce ohlásil Apple na WWDC novinku s názvem HomeKit Secure Video, za kterou se neskrývá nic jiného, než platforma pro správu záznamu z bezpečnostních kamer s podporou HomeKitu. Právě tuto platformu hodlá Apple s příchodem iOS 14 ještě vylepšit, aby se její využívání stalo pro jeho uživatele ještě lákavější. Zřejmě nejzajímavější novinkou bude schopnost rozpoznávání tváří a to nikoliv základní, kdy by platforma jen rozpoznala člověka od předmětu, ale pokročilá, kdy by platforma rozpoznala i přesného člověka – tedy například člena vaší rodiny. Díky tomu by tak mohla být teoreticky mnohem jednodušší i samotná správa záznamů uložených na cloud.

Možnost nastavení zvukového výstupu pro Apple TV

Majitele Apple TV potěší s příchodem iOS 14 a potažmo tvOS 14 novinka ve formě možnosti nastavení trvalého zvukového výstupu. Díky tomu tak už nebude nutné ručně vybírat AirPlay 2 například v situaci, kdy chcete zvuk z Apple TV streamovat na HomePody, ale jednoduše bude stačit přejít do nastavení, kde si uživatelé zvolí, z čeho se má zvuk vždy ozývat. Opět se tak jedná o velmi zajímavé usnadnění využívání Apple produktů, které je rozhodně vítané.